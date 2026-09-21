Путин предложил развивать общественный транспорт новыми технологиями и сборами

Владимир Путин предложил набор новых мер по развитию общественного транспорта. В их числе — возможность оплаты проезда по биометрии и с помощью мессенджера Max. Также предлагается запустить пилот по перевозке пассажиров с помощью беспилотных автобусов, привлекая для контроля их движения инвалидов—ветеранов СВО в качестве операторов.

Перечень поручений президента по итогам заседания Госсовета по развитию общественного транспорта (проходило 10 августа в Улан-Удэ) опубликован на сайте Кремля в субботу, 19 сентября. “Ъ” выяснил дополнительные подробности.

Первая часть поручений посвящена поискам источников финансирования для обновления парка автобусов, троллейбусов и трамваев. В качестве такого источника глава государства предлагает использовать средства дорожных фондов. Сегодня эти деньги могут направляться только на ремонт и строительство дорог, причем региональные фонды наполняются в том числе за счет сборов от штрафов за нарушения ПДД.

Президент предлагает 25% от прогнозируемых сборов направлять на общественный транспорт — необходимые изменения в законодательство должны быть внесены до конца 2026 года. «Законопроект уже подготовлен, предстоит согласовать источники наполнения таких фондов на федеральном и региональном уровнях»,— сообщили “Ъ” в Минтрансе. Деньги будут направляться не только на обновление подвижного состава, но также на инфраструктуру, включая остановки, павильоны и автовокзалы.

Еще один источник — дополнительная прибыль страховых компаний от сборов ОСАГО. За первое полугодие страховщики собрали на «автогражданке», по данным ЦБ, 166 млрд руб. После запуска автоматического контроля «автогражданки» по камерам компании начнут получать ежегодно дополнительно 12 млрд руб.— такие данные ранее приводил глава Бурятии Алексей Цыденов. Вопрос об использовании этих средств должен быть рассмотрен до 1 декабря 2026 года, сказано в поручении, причем тарифы на «автогражданку» повышаться не должны. Проект по подключению камер для проверки ОСАГО обсуждается уже более десяти лет. Недавно глава МВД Владимир Колокольцев заявил, что запускать эту систему сейчас нельзя, поскольку это может вызвать «негативный общественный резонанс» из-за ошибочных штрафов. В Российском союзе автостраховщиков поручения тем не менее поддержали, напомнив, что 7–10% автовладельцев ездят сегодня без полисов.

Подробнее — в материале «Автобусы ускоряют биометрией и штрафами».