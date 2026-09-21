Автобусы ускоряют биометрией и штрафами

Владимир Путин предложил набор новых мер по развитию общественного транспорта. В их числе — возможность оплаты проезда по биометрии и с помощью мессенджера Max. Также предлагается запустить пилот по перевозке пассажиров с помощью беспилотных автобусов, привлекая для контроля их движения инвалидов—ветеранов СВО в качестве операторов. Властям предстоит найти и дополнительные источники финансирования общественного транспорта и инфраструктуры, в том числе за счет сборов от автодорожных штрафов и прибыли страховщиков от ОСАГО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Перечень поручений президента по итогам заседания Госсовета по развитию общественного транспорта (проходило 10 августа в Улан-Удэ) опубликован на сайте Кремля в субботу, 19 сентября. “Ъ” выяснил дополнительные подробности.

Первая часть поручений посвящена поискам источников финансирования для обновления парка автобусов, троллейбусов и трамваев. В качестве такого источника глава государства предлагает использовать средства дорожных фондов. Сегодня эти деньги могут направляться только на ремонт и строительство дорог, причем региональные фонды наполняются в том числе за счет сборов от штрафов за нарушения ПДД.

Президент предлагает 25% от прогнозируемых сборов направлять на общественный транспорт — необходимые изменения в законодательство должны быть внесены до конца 2026 года.

«Законопроект уже подготовлен, предстоит согласовать источники наполнения таких фондов на федеральном и региональном уровнях»,— сообщили “Ъ” в Минтрансе. Деньги будут направляться не только на обновление подвижного состава, но также на инфраструктуру, включая остановки, павильоны и автовокзалы.

Еще один источник — дополнительная прибыль страховых компаний от сборов ОСАГО. За первое полугодие страховщики собрали на «автогражданке», по данным ЦБ, 166 млрд руб. После запуска автоматического контроля «автогражданки» по камерам компании начнут получать ежегодно дополнительно 12 млрд руб.— такие данные ранее приводил глава Бурятии Алексей Цыденов. Вопрос об использовании этих средств должен быть рассмотрен до 1 декабря 2026 года, сказано в поручении, причем тарифы на «автогражданку» повышаться не должны. Проект по подключению камер для проверки ОСАГО обсуждается уже более десяти лет. Недавно глава МВД Владимир Колокольцев заявил, что запускать эту систему сейчас нельзя, поскольку это может вызвать «негативный общественный резонанс» из-за ошибочных штрафов. В Российском союзе автостраховщиков поручения тем не менее поддержали, напомнив, что 7–10% автовладельцев ездят сегодня без полисов.

По данным Росстата, на 2025 год пассажиров в России возили 129 тыс. автобусов, 7,6 тыс. троллейбусов и 7 тыс. трамваев.

Еще один блок поручений касается применения новых технологий. В Тыве, Московской, Нижегородской, Новгородской, Ростовской областях и ЯНАО предлагается провести эксперимент, позволяющий жителям малонаселенных и удаленных сел и деревень (не входящих в маршрутную сеть) заказывать перевозки по запросу, в том числе через смартфон. «Это позволит автобусу заезжать в населенные пункты, через которые ранее маршрут не был проложен,— пояснили “Ъ” в Минтрансе.— Такое решение должно сократить бюджетные расходы: не будет нужды устанавливать отдельный маршрут с низким пассажиропотоком. Но есть и риски: такие заезды могут увеличивать время в пути для остальных пассажиров. Новый механизм нуждается в обкатке и калибровке». Сервис с похожим функционалом уже существует в Москве и называется «По пути» — воспользоваться им могут жители Новой Москвы и Сколково.

В Татарстане, Сахалинской области, Москве и Санкт-Петербурге будет запускаться пилот по применению беспилотных автобусов.

Сейчас в Москве и Санкт-Петербурге, напомним, уже используются беспилотные трамваи, в августе глава Минтранса Андрей Никитин предложил подключить к пилоту другие виды транспорта. В качестве операторов таких автобусов (то есть контролирующих движение из салона) Владимир Путин предлагает нанимать инвалидов—ветеранов боевых действий, участвовавших в СВО. «Вопрос технологически сложный, и решение задачи требует подключения бизнеса, федеральных ведомств и экспертного сообщества,— пояснили “Ъ” в Минтрансе.— Нужно определить подвижной состав, который будет приспособлен для такого управления, сформировать требования к инфраструктуре и обеспечить безопасность».

Финальная часть поручений касается расширения возможностей безналичной оплаты, в том числе по биометрии (такой способ уже применяется в столичном метро) и через Max. В пресс-службе мессенджера “Ъ” сообщили, что уже начали работу «в данном направлении совместно с профильными ведомствами». В Минтрансе напомнили, что с 1 сентября 2026 года можно использовать Max для подтверждения льготы при покупке проездных билетов. «Работа по дальнейшему расширению возможностей Max на транспорте будет продолжена»,— заявили в министерстве. Возможность оплаты проезда наличными должна быть сохранена, говорится в поручении президента.

Иван Буранов