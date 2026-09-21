В России обнулили пошлины на экспорт зерновых до конца года

Правительство России обнулило пошлины на экспорт зерновых до конца 2026 года. Об этом сообщила пресс-служба Минсельхоза, передает «РИА Новости».

Министерство отметило, что меры направлены на поддержку российских производителей и экспортеров зерновых и масличных культур при перестройке экспортной логистики. Кроме того, Минсельхоз ограничил размер пошлины на экспорт подсолнечного масла и шрота. Она не будет превышать уровень августа 2026 года: 7748 руб. за т. подсолнечного масла и 312 руб. за т. подсолнечного шрота.

По данным Минсельхоза, мера позволит снизить издержки участников рынка и поддержать экспорт в отрасли. Сейчас базовая цена на пшеницу составляет 18 тыс. руб. за т., на ячмень и кукурузу — 17 875 руб. за т. Согласно механизму зернового демпфера, пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя рассчитываются еженедельно.

В августе Минсельхоз создал оперативный штаб для переориентации сельскохозяйственного экспорта. Атаки украинских беспилотников на зерновые терминалы Новороссийска и суда в Азовском море фактически остановили морской экспорт российского зерна из портов юга.

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