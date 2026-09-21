В России обнулили пошлины на экспорт зерновых до конца года
Правительство России обнулило пошлины на экспорт зерновых до конца 2026 года. Об этом сообщила пресс-служба Минсельхоза, передает «РИА Новости».
Министерство отметило, что меры направлены на поддержку российских производителей и экспортеров зерновых и масличных культур при перестройке экспортной логистики. Кроме того, Минсельхоз ограничил размер пошлины на экспорт подсолнечного масла и шрота. Она не будет превышать уровень августа 2026 года: 7748 руб. за т. подсолнечного масла и 312 руб. за т. подсолнечного шрота.
По данным Минсельхоза, мера позволит снизить издержки участников рынка и поддержать экспорт в отрасли. Сейчас базовая цена на пшеницу составляет 18 тыс. руб. за т., на ячмень и кукурузу — 17 875 руб. за т. Согласно механизму зернового демпфера, пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя рассчитываются еженедельно.
В августе Минсельхоз создал оперативный штаб для переориентации сельскохозяйственного экспорта. Атаки украинских беспилотников на зерновые терминалы Новороссийска и суда в Азовском море фактически остановили морской экспорт российского зерна из портов юга.
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При зерновом демпфере пошлина составляет 70% разницы между базовой и индикативной ценами и пересчитывается еженедельно по ценам экспортных контрактов. Обнуление сбора убирает это удержание в период, когда внутренние цены на зерно особенно чувствительны к внешним каналам сбыта; сам демпфер с 2021 года также предусматривает субсидии производителям из средств, собранных с экспортеров.
Снижение пошлины не устраняет ограничение на вывоз. На маршрут через Азово-Донской канал приходилось 25% российского зернового экспорта, а переориентация на порты Черного моря и северо-запада ограничена их возможностями в высокий сезон. Для масла и шрота альтернативой служит Каспийское море, но его мощности ограничены, поэтому подорожание логистики, вероятно, поглотит дополнительную выгоду от сниженной пошлины.
Потолок пошлины на масло и шрот, а не ее полное обнуление, связывается с риском роста внутренних цен на масло и семечку. Конструкция оставляет экспортерам снижение фискальной нагрузки, но одновременно ограничивает стимул к вывозу, который мог бы сильнее повлиять на внутренний рынок.