Минсельхоз планирует стимулировать закупки пшеницы на внутреннем рынке

Федеральные власти пытаются простимулировать рост внутреннего потребления пшеницы для стабилизации российского рынка, находящегося под давлением сложностей с экспортом. Одна из обсуждаемых мер — льготные кредиты на покупку зерна для мукомолов и животноводов. Но это вряд ли существенно поможет бизнесу: власти предлагают переработчикам покупать продукцию зерноводов по цене на 25% выше рыночной.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области попросило региональные сельхозпредприятия предоставить информацию по возможному объему закупок зерна при условии предоставления им льготных кредитов. Об этом говорится в тексте письма, разосланного 15 сентября (есть у “Ъ”). Работа ведется по запросу Минсельхоза РФ и направлена на нивелирование рисков по формированию профицита зерна через внутреннее потребление, следует из текста. Потенциальный объем закупок и кредитования рассчитывается исходя из того, что размер наценки будет до 10%.

В Минсельхозе РФ “Ъ” пояснили, что вопрос увеличения закупок зерна внутри страны прорабатывается, а параметры возможного льготного кредитования будут определены с учетом собранной в регионах информации.

Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько говорит, что идея выдавать льготные кредиты хорошая, но это едва ли позволит существенно увеличить потребление зерна на внутреннем рынке. Директор «Совэкона» Андрей Сизов считает сомнительной и саму экономику предложенного решения.

Подробнее — в материале «Ъ» «В кредитах ищут национальное зерно».