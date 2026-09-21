В кредитах ищут национальное зерно

Федеральные власти пытаются простимулировать рост внутреннего потребления пшеницы для стабилизации российского рынка, находящегося под давлением сложностей с экспортом. Одна из обсуждаемых мер — льготные кредиты на покупку зерна для мукомолов и животноводов. Но это вряд ли существенно поможет бизнесу: власти предлагают переработчикам покупать продукцию зерноводов по цене на 25% выше рыночной. Тем временем в качестве мер поддержки производителей правительство уже обнулило до конца года пошлины на экспорт зерновых.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области попросило региональные сельхозпредприятия предоставить информацию по возможному объему закупок зерна при условии предоставления им льготных кредитов. Об этом говорится в тексте письма, разосланного 15 сентября (есть у “Ъ”). Работа ведется по запросу Минсельхоза РФ и направлена на нивелирование рисков по формированию профицита зерна через внутреннее потребление, следует из текста. Потенциальный объем закупок и кредитования рассчитывается исходя из того, что размер наценки будет до 10%.

Самарская область — не единственный регион, рассматривающий возможность стимулировать внутренний спрос на зерно. О том, что Минсельхоз РФ поручил регионам предоставить перечень сельхозпроизводителей и мукомолов, которым требуется льготный кредит на покупку пшеницы, замминистра сельского хозяйства Новосибирской области Денис Гамза сообщил 21 сентября, отмечает региональный портал infopro54.ru. Предполагается, что местные переработчики смогут получить льготные кредиты по ставке 9% годовых на закупку зерна.

В Минсельхозе РФ “Ъ” пояснили, что вопрос увеличения закупок зерна внутри страны прорабатывается, а параметры возможного льготного кредитования будут определены с учетом собранной в регионах информации.

Аналитики «ПроЗерно» ранее оценивали потенциальный объем урожая пшеницы в России в этом году в 88,5 млн тонн. За рубеж в сезоне 2026/2027, согласно прогнозу Минсельхоза США (USDA, один из ориентиров для мировых рынков), должны направиться 46 млн тонн российского зерна, или 52%.

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Но с середины июля возможности экспортеров физически ограничены. Из-за атак БПЛА и разрушений инфраструктуры отгрузки зерна в Азово-Черноморском бассейне фактически остановились. В результате в сентябре, согласно прогнозу аналитического центра «Русагротранса», экспорт пшеницы может составить 2,2 млн тонн, сократившись год к году более чем вдвое. Резкое сужение основного канала для сбыта сельхозпродукции ранее уже вынудило аграриев продавать зерно по себестоимости (см. “Ъ” от 26 августа).

Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько говорит, что идея выдавать льготные кредиты хорошая, но это едва ли позволит существенно увеличить потребление зерна на внутреннем рынке. Мощности перерабатывающих предприятий ограничены в первую очередь спросом со стороны конечных потребителей, говорит эксперт. Господин Рылько поясняет, что потребность мукомолов в зерне в последние годы немного снижается из-за сокращения потребления хлеба, а животноводов — растет.

Директор «Совэкона» Андрей Сизов считает сомнительной и саму экономику предложенного решения. Себестоимость производства пшеницы, по его словам, сейчас 10–11 тыс. руб. за тонну, без учета наценки. Стоимость при покупке мукомолами —около 8 тыс. руб. То есть переработчикам предлагается приобретать продукцию дороже рынка на 25–37,5%, подсчитал эксперт. Господин Сизов добавляет, что обычно мукомольные и животноводческие предприятия держат запасы на несколько недель, в редких случаях — месяцев. У многих из них нет резервов для формирования дополнительных запасов.

Более действенным механизмом поддержки аграриев, по мнению Андрея Сизова, могло бы стать предоставление прямых субсидий или льготных кредитов для растениеводов до восстановления цен. Правительство РФ 21 сентября обнулило до конца года пошлины на экспорт зерновых в качестве меры поддержки производителей.

В Минсельхозе добавили, что для поддержания рентабельности сельхозпроизводителей правительство также выделило 10 млрд руб. на субсидирование железнодорожных тарифов для перевозки аграрных грузов. Сейчас прорабатывается вопрос предоставления льготных краткосрочных кредитов и лизинга для растениеводческих предприятий. Также готовятся закупочные интервенции со стороны государства в южных регионах России: таким образом планируется приобрести до 3 млн тонн зерна.

Александра Мерцалова