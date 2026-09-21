ООН сочла удары США по судам в Карибском море преступлениями против человечности

ООН пришла к выводу о том, ЧТО недавние авиаудары США по судам в водах Южной Америки, якобы перевозившим наркотики, нарушили международное право и могут считаться преступлениями против человечности. Об этом сообщает BBC со ссылкой на отчет спецдокладчика по защите прав человека в условиях борьбы с терроризмом Бена Сола.

Согласно представленным данным, с сентября прошлого года США нанесли не менее 68 ударов в Карибском море и Тихом океане, в результате которых погибли более 220 человек. Отмечается, что, даже если целью ударов были члены признанных террористических группировок, они не совершали вооруженного нападения непосредственно на США. По словам спецдокладчика, есть основания полагать, что эти удары являются внесудебными казнями и могут квалифицироваться как преступления против человечности.

Удары совершались в рамках военной операции «Южное копье», инициированной президентом США Дональдом Трампом. Она была начата в ноябре прошлого года с целью защиты американцев от наркотрафика. Вместе с тем позднее сообщалось, что операция не привела к сокращению поставок кокаина в США.

Екатерина Наумова