Удары США по судам в международных водах не сократили поставки кокаина в страну

Военная операция «Южное копье», инициированная президентом США Дональдом Трампом, не смогла сократить поставки кокаина в США. Об этом сообщает The Washington Post, ссылаясь на ранее не публиковавшиеся данные Управления по борьбе с наркотиками (DEA), закрытые брифинги в Конгрессе и интервью с чиновниками.

Операция была начата в ноябре прошлого года и с тех пор привела к уничтожению 67 судов и гибели 221 человека, что многими правоведами рассматривается как внесудебная казнь.

По информации газеты, аналитики DEA отмечают, что картели быстро адаптировались к новым угрозам, сменив тактику и маршруты, а цены и чистота наркотика на американском рынке остались на прежнем уровне. В ответ на удары ВМС в международных водах наркоторговцы начали использовать более крупные суда, которые проходят ближе к береговым линиям, где американские силы реже открывают огонь. Также они стали осуществлять больше авиаперевозок, используя нелегальные взлетно-посадочные полосы на границе Колумбии и Венесуэлы. Кроме того, как сообщается, преступники скупают информацию о перемещении кораблей США у коррумпированных чиновников, чтобы запускать свои лодки без угрозы встретиться с военными.

Вся эта информация, подчеркивает издание, противоречит публичным заявлениям президента США, который неоднократно утверждал, что поток наркотиков морем сократился на 97–98%. В Белом доме настаивают на эффективности мер, называя критику «смехотворной».

Екатерина Наумова