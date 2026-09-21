Экс-сотрудника СКР осудили за покупку диплома о техническом образовании

Как стало известно “Ъ”, Мосгорсуд удовлетворил протест прокуратуры на приговор бывшему следователю Главного следственного управления (ГСУ) Следственного комитета России (СКР) по Санкт-Петербургу Сергею Кабанцу, осужденному на полгода ограничения свободы за использование поддельного диплома о высшем образовании. Впрочем, надзор обжаловал не относительно мягкое наказание, а тот факт, что суд вернул фигуранту признанный по делу вещдоком фальшивый диплом.

Экс-следователь ГСУ СКР и ветеран боевых действий в Афганистане Сергей Кабанец попал под следствие в 2026 году. Бывшие коллеги из центрального аппарата ведомства уличили его в использовании заведомо поддельного официального документа (ч. 3 ст. 327 УК РФ). Причем речь в деле шла не о дипломе о профильном юридическом образовании, а о купленном дипломе об окончании в 1995 году Карачаево-Черкесского технологического института по специальности «технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты». По одной из версий, он использовал его для трудоустройства, уже уволившись из комитета.

Проведенное бывшими коллегами обвиняемого Кабанца расследование не заняло много времени, а судебный процесс над подполковником юстиции в отставке и вовсе уложился в одно заседание. Еще на стадии следствия экс-следователь полностью признал вину и раскаялся в совершенном преступлении. По ходатайству подполковника юстиции дело было рассмотрено в особом порядке. 20 июля 2026 года Басманный суд Москвы приговорил Сергея Кабанца к наказанию в виде ограничения свободы на срок шесть месяцев. Ему запрещено, например, менять место жительства, в ночное время выходить из дома и посещать массовые мероприятия. При этом по ч. 3 ст. 327 УК РФ подсудимому грозило до года лишения свободы.

Осужденный и его защита вынесенным решением остались удовлетворены, а вот прокуратура подала на него апелляционное представление.

Подробнее — в материале «У бывшего следователя отобрали вещдок».