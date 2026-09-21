У бывшего следователя отобрали вещдок

Как стало известно “Ъ”, Мосгорсуд удовлетворил протест прокуратуры на приговор бывшему следователю Главного следственного управления (ГСУ) Следственного комитета России (СКР) по Санкт-Петербургу Сергею Кабанцу, осужденному на полгода ограничения свободы за использование поддельного диплома о высшем образовании. Впрочем, надзор обжаловал не относительно мягкое наказание, а тот факт, что суд вернул фигуранту признанный по делу вещдоком фальшивый диплом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Экс-следователь ГСУ СКР и ветеран боевых действий в Афганистане Сергей Кабанец попал под следствие в 2026 году. Бывшие коллеги из центрального аппарата ведомства уличили его в использовании заведомо поддельного официального документа (ч. 3 ст. 327 УК РФ). Причем речь в деле шла не о дипломе о профильном юридическом образовании, а о купленном дипломе об окончании в 1995 году Карачаево-Черкесского технологического института по специальности «технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты». По одной из версий, он использовал его для трудоустройства, уже уволившись из комитета.

Проведенное бывшими коллегами обвиняемого Кабанца расследование не заняло много времени, а судебный процесс над подполковником юстиции в отставке и вовсе уложился в одно заседание.

Еще на стадии следствия экс-следователь полностью признал вину и раскаялся в совершенном преступлении. По ходатайству подполковника юстиции дело было рассмотрено в особом порядке. 20 июля 2026 года Басманный суд Москвы приговорил Сергея Кабанца к наказанию в виде ограничения свободы на срок шесть месяцев. Ему запрещено, например, менять место жительства, в ночное время выходить из дома и посещать массовые мероприятия. При этом по ч. 3 ст. 327 УК РФ подсудимому грозило до года лишения свободы.

Осужденный и его защита вынесенным решением остались удовлетворены, а вот прокуратура подала на него апелляционное представление.

Причиной опротестования стало не самое мягкое из возможных наказание, а тот факт, что Басманный суд, вместо того чтобы вынести решение об изъятии признанного по делу вещдоком фальшивого диплома, по окончании процесса вернул его осужденному Кабанцу. Надзор посчитал, что тот «имеет реальную возможность его дальнейшего противоправного использования». Констатировав, что первая инстанция «неверно определила судьбу вещественных доказательств», Мосгорсуд, оставив само вынесенное наказание без изменения, постановил поддельный диплом Карачаево-Черкесского технологического института на имя Сергея Кабанца уничтожить.

Олег Рубникович