Власти определили порядок отражения «Почтой России» атак беспилотников

Минцифры определило перечень сотрудников «Почты России», которые имеют право принять решение об уничтожении беспилотников. Документ опубликован на портале правовых актов.

Среди уполномоченных лиц — глава организации специальной почтовой связи и его заместитель, глава (или его заместитель) отдела, управления специальной почтовой службы или начальник смены. Кроме того, соответствующее право предоставили начальникам почтовых отделений (пунктов), экспедиторам, водителям спецавтомобилей и главным диспетчерам.

Уполномоченные сотрудники определяют способ нейтрализации беспилотников, исходя из возможностей использования специальных технических средств или огнестрельного оружия. После отражения атаки сотрудники почты обязаны сообщить об инциденте оперативному дежурному специальной почтовой связи.

В начале сентября правительство включило антидроновое оружие в перечень служебного и гражданского оружия, а также специальных средств, которыми обеспечиваются почтовые служащие. Постановление дополнило список 2005 года, в который входят девятимиллиметровые пистолеты, травматическое оружие, электрошокеры, бронежилеты и другие средства защиты.