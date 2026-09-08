Сотрудников «Почты России» снабдят антидроновым оружием

Правительство России включило антидроновое оружие в перечень служебного и гражданского оружия, а также специальных средств, которыми обеспечиваются почтовые служащие. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на постановление.

Согласно тексту документа, в перечень включены «специальные технические средства противодействия беспилотным воздушным, подводным и надводным судам и аппаратам, беспилотным транспортным средствам и иным автоматизированным беспилотным комплексам».

Постановление дополняет список, утвержденный правительством в 2005 году. В него уже входят девятимиллиметровые пистолеты, травматическое оружие, электрошокеры, бронежилеты и другие средства защиты.

Оружие и определенное количество патронов выдаются в зависимости от выполняемых задач. Среди них — перевозка денежных средств и охрана почтамта. Кроме того, оружие выдается начальникам главной (транзитной) кассы.