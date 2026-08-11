Автогражданке сбивают фокус

Госдума преждевременно приняла закон, позволяющий использовать дорожные камеры для проверки ОСАГО. Об этом заявил глава МВД Владимир Колокольцев на совещании у президента. Базы данных страховщиков не готовы к контролю, сказал он, в них слишком много «несостыковок». Если прямо сейчас начать штрафовать водителей, то существует риск «негативного общественного резонанса», сказал господин Колокольцев. ЦБ и страховщики с претензиями не соглашаются, заявляя, что у них все готово и давно протестировано. Включения новой функции камер ждут регионы: они рассчитывают, что страховщики благодаря новой мере будут собирать больше денег за ОСАГО и часть этой прибыли можно использовать для закупки автобусов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Дискуссия по поводу применения дорожных камер для контроля ОСАГО развернулась 10 августа у президента во время заседания Госсовета по вопросам развития общественного транспорта. В марте, напомним, Госдума приняла закон, позволяющий с помощью комплексов оформлять штрафы за отсутствие полисов. Предполагалось, что МВД (после доработки своих систем) и Национальная страховая информационная система (НСИС, структура ЦБ) начнут обмен данными, а затем начнется рассылка «писем счастья». Сейчас, по разным оценкам, без ОСАГО ездят 10–15% автовладельцев.

Несмотря на то что вопрос, как казалось, уже давно решен, глава МВД Владимир Колокольцев внезапно выступил с критикой. «С принятием закона мы поспешили. Я предупреждал руководство Госдумы, что преждевременно принимать данный закон в силу неподготовленности и технической неспособности администрирования нарушения (отсутствия ОСАГО.— “Ъ”),— заявил он.— Если мы сейчас будем его администрировать, не решая проблемные вопросы, то столкнемся с резким увеличением количества обжалованных постановлений, что вызовет негативный общественный резонанс и усилит социальное давление».

Министр заявил, что существует «очень много нюансов», не позволяющих приступить к администрированию, среди них — «отсутствие обеспечения полноты и актуальности данных страховой информационной системы» и наличие различных «несостыковок» в системах.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая на совещании у президента, заявила, что за счет усиления контроля у страховых компаний может появиться дополнительная прибыль. «Сейчас ОСАГО для страховых компаний убыточно. То есть они выплачивают больше, чем собирают,— сказала она.— Мы должны уйти от убыточности этого страхования». По данным НСИС, в январе—апреле 2026 года сборы по договорам ОСАГО выросли на 2,8% и составили 106,11 млрд руб. Госпожа Набиуллина отметила, что ЦБ ранее проводил «сверку сведений». «Мы с МВД долго смотрели достоверные сведения в страховой системе. Уровень достоверности там высокий — одна-две ошибки на несколько миллионов записей,— сказала она.— Нам нужно технически внедрить эту систему для того, чтобы появилась дополнительная прибыль».

Глава НСИС Николай Галушин заверил “Ъ”, что интеграция по обмену данными между системой и ГИБДД уже «состоялась»: «254 тыс. полисов оформляется сейчас ежедневно, и по каждому у нас состоялась интеграция данных с ГИБДД».

Дополнительные деньги от сборов премий по ОСАГО, полученные за счет усиления контроля, следует направлять на обновление общественного транспорта, заявил глава Бурятии и председатель комиссии Госсовета по транспорту Алексей Цыденов. Речь идет примерно о 12 млрд руб. ежегодно.

Вопрос о подключении камер к контролю ОСАГО обсуждался еще 15 апреля 2025 года — также на заседании Госсовета по развитию общественного транспорта. По его итогам Владимир Путин поручал правительству, МВД и ЦБ до 1 ноября 2025 года принять меры к использованию комплексов для поиска и выявления нарушителей (см. “Ъ” от 24 мая 2025 года). Страховщики и Банк России с тех пор заявляют, что у них давно все готово и налажено. Госдума приняла необходимые поправки к КоАП. МВД же в официальных комментариях и ответах говорит, что работы по донастройке ведомственной системы «Паутина» продолжаются и вряд ли закончатся раньше 2026 года. По итогам прошедшего 10 августа заседания Госсовета также ожидаются поручения.

Иван Буранов