Курс биткойна впервые с января 2026 года превысил $86 тыс.
Курс биткойна обновил восьмимесячный максимум. Инвесторы оптимистично оценили заявления американских регуляторов о том, что они смогут разработать собственные правила крипторынка и без принятия закона Clarity Act. Был зафиксирован масштабный приток средств в ETF-фонды, а массовое закрытие коротких позиций лишь ускорило рост котировок. По оценке аналитиков, если крупный капитал продолжит возвращаться в фонды, а американские ведомства сохранят позитивные сигналы, цена биткойна может вырасти и до $90 тыс.
21 сентября курс биткойна впервые с января 2026 года превысил $86 тыс. Активный рост начался в первой половине дня, и к 12:00 курс достиг почти на 5%, превысив $85 тыс. В дальнейшем, согласно данным CoinMarketCap, котировки биткойна приближались к $86,3 тыс. Другие ведущие криптовалюты тоже активно росли в цене. Так, курс эфира обновил максимум с конца января, достигнув отметки $2,75 тыс., котировки solana достигали восьмимесячного максимума — $118,9.
Столь стремительный рост котировок биткойна был спровоцирован масштабными маржин-коллами. По данным Coinglass, объем закрытых коротких позиций за неполный день 21 сентября достиг $400 млн. Причем ликвидация «медвежьих» позиций чуть в менее крупном масштабе произошла в минувшую пятницу: объем закрытых шортов достиг $260 млн. Таких масштабных маржин-коллов не наблюдалось с августа, когда на крипторынке произошло самое крупное закрытие коротких позиций за историю биткойна.
Подробнее — в материале «Ъ» «Криптовалюте подрегулировали курс».
Спотовые биткойн-ETF позволяют инвесторам получать экспозицию на цену BTC через обычный брокерский счет, без технических сложностей прямого владения криптовалютой. Притоки в такие фонды способны поддерживать спрос и ликвидность биткойна. Однако говорить о фундаментальном развороте в динамике биткойна преждевременно, поскольку институциональные инвесторы проявляют осторожность, и резкий рост, ускоренный принудительным закрытием коротких позиций, сам по себе не доказывает возвращения устойчивого институционального капитала.
По состоянию на август 2026 года принятие Clarity Act, призванного разграничить полномочия ключевых регуляторов криптоотрасли, было отложено как минимум до осени. Законопроект должен создать четкую структуру регулирования крипторынка в США. Поэтому заявления ведомств о возможности действовать самостоятельно снижают неопределенность лишь частично: ясные полномочия ключевых регуляторов по-прежнему должны быть закреплены законодательно.