Курс биткойна обновил восьмимесячный максимум. Инвесторы оптимистично оценили заявления американских регуляторов о том, что они смогут разработать собственные правила крипторынка и без принятия закона Clarity Act. Был зафиксирован масштабный приток средств в ETF-фонды, а массовое закрытие коротких позиций лишь ускорило рост котировок. По оценке аналитиков, если крупный капитал продолжит возвращаться в фонды, а американские ведомства сохранят позитивные сигналы, цена биткойна может вырасти и до $90 тыс.

21 сентября курс биткойна впервые с января 2026 года превысил $86 тыс. Активный рост начался в первой половине дня, и к 12:00 курс достиг почти на 5%, превысив $85 тыс. В дальнейшем, согласно данным CoinMarketCap, котировки биткойна приближались к $86,3 тыс. Другие ведущие криптовалюты тоже активно росли в цене. Так, курс эфира обновил максимум с конца января, достигнув отметки $2,75 тыс., котировки solana достигали восьмимесячного максимума — $118,9.

Столь стремительный рост котировок биткойна был спровоцирован масштабными маржин-коллами. По данным Coinglass, объем закрытых коротких позиций за неполный день 21 сентября достиг $400 млн. Причем ликвидация «медвежьих» позиций чуть в менее крупном масштабе произошла в минувшую пятницу: объем закрытых шортов достиг $260 млн. Таких масштабных маржин-коллов не наблюдалось с августа, когда на крипторынке произошло самое крупное закрытие коротких позиций за историю биткойна.

Подробнее — в материале «Ъ» «Криптовалюте подрегулировали курс».