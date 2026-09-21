Криптовалюте подрегулировали курс

Курс биткойна обновил восьмимесячный максимум, превысив $86 тыс. Инвесторы оптимистично оценили заявления американских регуляторов о том, что они смогут разработать собственные правила крипторынка и без принятия закона Clarity Act. Был зафиксирован масштабный приток средств в ETF-фонды, а массовое закрытие коротких позиций лишь ускорило рост котировок. По оценке аналитиков, если крупный капитал продолжит возвращаться в фонды, а американские ведомства сохранят позитивные сигналы, цена биткойна может вырасти и до $90 тыс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Mark Lennihan / AP Фото: Mark Lennihan / AP

21 сентября курс биткойна впервые с января 2026 года превысил $86 тыс. Активный рост начался в первой половине дня, и к 12:00 курс достиг почти на 5%, превысив $85 тыс. В дальнейшем, согласно данным CoinMarketCap, котировки биткойна приближались к $86,3 тыс. Другие ведущие криптовалюты тоже активно росли в цене. Так, курс эфира обновил максимум с конца января, достигнув отметки $2,75 тыс., котировки solana достигали восьмимесячного максимума — $118,9.

Столь стремительный рост котировок биткойна был спровоцирован масштабными маржин-коллами. По данным Coinglass, объем закрытых коротких позиций за неполный день 21 сентября достиг $400 млн. «Так как позиции закрываются принудительно через покупку биткойнов, ликвидации стали дополнительным стимулом для роста криптовалюты»,— отмечает гендиректор CoinW CIS Чингиз Насиров. Причем ликвидация «медвежьих» позиций чуть в менее крупном масштабе произошла в минувшую пятницу: объем закрытых шортов достиг $260 млн. Таких масштабных маржин-коллов не наблюдалось с августа, когда на крипторынке произошло самое крупное закрытие коротких позиций за историю биткойна (см. “Ъ” от 21 августа).

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Очередная игра на повышение в конце прошлой недели началась на словах представителей Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) и Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC), которые заявили о намерении внедрять собственное регулирование криптовалют, несмотря на то что закон Clarity Act был отклонен на голосовании в сенате США 15 сентября. «У ведомства (SEC.— “Ъ”) есть полномочия провести качественные изменения, причем его регуляции могут оказаться более "выгодными" для инвесторов по сравнению с принятым законом, который стал бы результатом компромисса между республиканцами и демократами»,— отметил финансовый аналитик Bitbanker Владимир Зернов.

На этом фоне инвесторы значительно нарастили вложения в ETF-фонды, ориентированные на биткойн.

По данным CoinMarketCap, суммарные притоки в ETF-фонды 17–18 сентября составили около $600 млн, тогда как в предшествующую неделю преимущественно выводили средства (более $1 млрд).

Покупка биткойна со стороны крупных институциональных инвесторов показала рынку, что спрос на криптовалюту по-прежнему существует, а «крупный капитал снова готов увеличивать позицию в биткойне», указывает гендиректор «Альфа-Форекс» Гузель Проценко.

В случае возвращения крупного капитала и дальнейших позитивных сигналов от американских ведомств курс биткойна продолжит рост, считают аналитики. По оценке Владимира Зернова, если цена удержится выше $85 тыс., то в ближайшее время возможен рост курса к $90 тыс.

Андрей Ковалев