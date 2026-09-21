Банки обяжут учитывать долги по ЖКХ и алиментам при выдаче кредитов
Центробанк планирует обязать банки при выдаче кредитов учитывать долги россиян по ЖКХ, алиментам и другим имущественным обязательствам. Это следует из проекта «Основных направлений развития финансового рынка» Банка России на 2027–2029 годы.
Банки будут обязаны учитывать эти сведения при расчете показателя долговой нагрузки (ПДН) заемщика. Информация будет передаваться в бюро кредитных историй (БКИ). Среди сведений — задолженности физлиц по обязательствам имущественного характера, по которым открыто исполнительное производство, платежи по алиментам и рассрочке за недвижимость, а также плата за жилое помещение, коммунальные услуги и услуги связи.
По данным Центробанка, к началу 2026 года кредиты и займы россиян впервые достигли 45 трлн руб. Показатель за последний квартал 2025-го увеличился на 2,2%, или на 988 млрд руб.
Для долгов, по которым уже открыто исполнительное производство, механизм может работать через прямой обмен БКИ с базой ФССП. Бюро будут получать сумму, сведения о взыскателе и основании взыскания, а также дату прекращения производства без согласия должника; ошибочные записи гражданин сможет оспорить. Сейчас БКИ могут запрашивать эти данные через систему межведомственного взаимодействия, но такой запрос не является обязательным и порядок самостоятельного получения сведений не установлен.
Полученная информация будет добавляться к данным, на которых рассчитывается совокупная долговая нагрузка. Кредитор запрашивает сведения для расчета ПДН в одном квалифицированном БКИ, а бюро обмениваются данными между собой и с кредиторами. При более высоком ПДН для кредита применяются большие коэффициенты риска, поэтому заемщикам с уже значительными обязательствами кредит может стать менее доступным.