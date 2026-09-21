Банки обяжут учитывать долги по ЖКХ и алиментам при выдаче кредитов

Центробанк планирует обязать банки при выдаче кредитов учитывать долги россиян по ЖКХ, алиментам и другим имущественным обязательствам. Это следует из проекта «Основных направлений развития финансового рынка» Банка России на 2027–2029 годы.

Банки будут обязаны учитывать эти сведения при расчете показателя долговой нагрузки (ПДН) заемщика. Информация будет передаваться в бюро кредитных историй (БКИ). Среди сведений — задолженности физлиц по обязательствам имущественного характера, по которым открыто исполнительное производство, платежи по алиментам и рассрочке за недвижимость, а также плата за жилое помещение, коммунальные услуги и услуги связи.

По данным Центробанка, к началу 2026 года кредиты и займы россиян впервые достигли 45 трлн руб. Показатель за последний квартал 2025-го увеличился на 2,2%, или на 988 млрд руб.