«РИА Новости»: долги россиян впервые достигли 45 трлн рублей

По состоянию на январь 2026 года кредиты и займы россиян впервые достигли 45 трлн руб., сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные Центробанка (ЦБ). За квартал показатель увеличился на 2,2% или на 988 млрд руб.

Почти половину (48,1%) заняли ипотечные кредиты (21,7 трлн руб.) Еще 29,7% пришлось на потребительские ссуды (13,4 трлн руб.) 6,8% — на автокредиты (3 трлн руб.). Остальное пришлось на требования по процентам, займы от микрофинансовых и прочие кредиты.

В январе средний размер лимитов по новым кредитным картам в России уменьшился на 7,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По данным Национального бюро кредитных историй, в денежном выражении показатель снизился до 98,8 тыс. руб., тогда как в декабре 2025 года он превышал 100 тыс. руб. Наибольшее снижение объемов выдачи кредиток отмечено в Приморском крае (16,3%), Саратовской и Иркутской областях (11,4% и 10,9% соответственно).

