Мосгорсуд отказался ужесточить наказание бывшему замруководителя ГУРШ по делу о хищении

Как стало известно “Ъ”, Мосгорсуд отказался ужесточить наказание Наталье Коневой, бывшему замруководителя подведомственного Минэнерго ФГБУ по вопросам реорганизации и ликвидации нерентабельных шахт и разрезов (ГУРШ). Она была причастна к хищению почти 700 млн руб., выделенных на ликвидацию закрытых разрезов, полностью признала свою вину и получила пять лет условно. Прокуратура посчитала приговор чересчур мягким, попросив изменить срок на реальный. Однако суд надзору отказал, одновременно отправив на пересмотр решение о конфискации у пожилой женщины квартиры, которая оказалась единственным жильем. По этому делу под уголовным преследованием оказались два бывших заместителя министра энергетики; ряду фигурантов приговоры уже вынесены.

В понедельник, 21 сентября, апелляционная инстанция Мосгорсуда рассматривала сразу два вопроса, связанных с приговором Наталье Коневой. Прокуратура подала представление об ужесточении наказания, посчитав, что ранее Мещанский райсуд проявил излишнюю снисходительность к женщине, которой уже более 60 лет, дав ей пять лет условного, а не реального лишения свободы. Защита осужденной, в свою очередь, просила отменить решение того же суда об обращении взыскания на квартиру обвиняемой в счет погашения причиненного действиями ее самой и ее сообщников ущерба в 672 млн руб.

«Эта квартира была приобретена еще в 90-е годы, является единственным жильем Натальи Ивановны (Коневой.— “Ъ”), где она проживает с мужем и внучкой»,— пояснил “Ъ” адвокат осужденной Андрей Сухоруков. По его словам, суд внял доводам защиты, отменив приговор в этой части, и направил его на пересмотр. Одновременно Мосгорсуд отказал в удовлетворении представления надзорного органа. «Мы удовлетворены решением апелляционной инстанции, надеемся, что и Мещанский суд нас поддержит»,— сообщил господин Сухоруков. По его словам, возбуждение уголовного дела, содержание в СИЗО и связанные с этим стрессы сильно сказались на состоянии его доверительницы, у которой обострились хронические заболевания, однако в последнее время оно нормализовалось.

Подробнее — в материале «Ъ» «Из шахты добыли снисхождение».