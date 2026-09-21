Из шахты добыли снисхождение

Как стало известно “Ъ”, Мосгорсуд отказался ужесточить наказание Наталье Коневой, бывшему замруководителя подведомственного Минэнерго ФГБУ по вопросам реорганизации и ликвидации нерентабельных шахт и разрезов (ГУРШ). Она была причастна к хищению почти 700 млн руб., выделенных на ликвидацию закрытых разрезов, полностью признала свою вину и получила пять лет условно. Прокуратура посчитала приговор чересчур мягким, попросив изменить срок на реальный. Однако суд надзору отказал, одновременно отправив на пересмотр решение о конфискации у пожилой женщины квартиры, которая оказалась единственным жильем. По этому делу под уголовным преследованием оказались два бывших заместителя министра энергетики; ряду фигурантов приговоры уже вынесены.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

В понедельник, 21 сентября, апелляционная инстанция Мосгорсуда рассматривала сразу два вопроса, связанных с приговором Наталье Коневой. Прокуратура подала представление об ужесточении наказания, посчитав, что ранее Мещанский райсуд проявил излишнюю снисходительность к женщине, которой уже более 60 лет, дав ей пять лет условного, а не реального лишения свободы. Защита осужденной, в свою очередь, просила отменить решение того же суда об обращении взыскания на квартиру обвиняемой в счет погашения причиненного действиями ее самой и ее сообщников ущерба в 672 млн руб.

«Эта квартира была приобретена еще в 90-е годы, является единственным жильем Натальи Ивановны (Коневой.— “Ъ”), где она проживает с мужем и внучкой»,— пояснил “Ъ” адвокат осужденной Андрей Сухоруков. По его словам, суд внял доводам защиты, отменив приговор в этой части, и направил его на пересмотр. Одновременно Мосгорсуд отказал в удовлетворении представления надзорного органа. «Мы удовлетворены решением апелляционной инстанции, надеемся, что и Мещанский суд нас поддержит»,— сообщил господин Сухоруков. По его словам, возбуждение уголовного дела, содержание в СИЗО и связанные с этим стрессы сильно сказались на состоянии его доверительницы, у которой обострились хронические заболевания, однако в последнее время оно нормализовалось.

Напомнив, что, как сообщал “Ъ”, Наталья Конева, которой инкриминировалось участие в организованном преступном сообществе и особо крупное мошенничество (ст. 210, 159 УК РФ), еще на стадии предварительного следствия заключила сделку с прокурором и активно участвовала в изобличении бывших сообщников. Ее защита подчеркивала, что женщина полностью выполнила все условия сделки с правосудием, дала показания на продолжающемся в том же Мещанском суде процессе по делу отрицающих свою вину фигурантов, помогала в раскрытии других преступлений и т. д. В начале расследования Наталья Конева была заключена в СИЗО, однако позже меру пресечения изменили на домашний арест.

Уголовное дело о хищениях в ГУРШ было возбуждено УВД Западного округа столицы в июне 2024 года на основании разработки оперативников управления «П» Службы экономической безопасности ФСБ России. Речь в нем шла о масштабных хищениях бюджетных средств, выделявшихся на ликвидацию закрытых шахт и приведение в порядок окружающей среды — снос зданий, рекультивацию местности, контроль за выходом подземных загрязненных вод, отвалами горных пород и так далее. Главным распорядителем денег, выделяемых на эти цели, а также на переселение людей из шахтерских поселений, с 1997 года является ГУРШ.

ФГБУ получило сотни миллионов рублей, в том числе на ликвидацию закрытого из-за убыточности Кизеловского бассейна в Пермском крае, но часть работ выполнялась лишь на бумаге.

Фигурантами расследования стали задержанные в июне 2024 года директор ФГБУ Андрей Моисеенков и бенефициар компаний, получивших почти все госконтракты от ГУРШ, Роберт Шагинян. Позже в СИЗО оказались заместители главы ГУРШ Наталья Конева и Асельдир Раджабов, а также кураторы угольной отрасли страны от Минэнерго Сергей Мочальников (замминистра энергетики в 2022–2024 годах) и Анатолий Яновский (замминистра энергетики в 1998–2004 и 2008–2021 годах). Действовавшему на тот момент замминистра вменили в вину злоупотребление должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ), а всем остальным обвиняемым — мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Еще один фигурант, Георгий Басилая, причастный к фальсификации документов при заключении субподрядов, был объявлен в розыск.

В июле прошлого года всем подследственным обвинение утяжелили, добавив ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества или участие в нем). Следствие пришло к выводу, что организованное преступное сообщество для «извлечения преступного дохода в особо крупном размере на территории Москвы, Ростовской области, Пермского края, Кемеровской области — Кузбасса» еще в 2012 году создал Анатолий Яновский, руководивший им вплоть до задержания своих сообщников в 2024 году.

Ряд обвиняемых пошли на сделку со следствием и были осуждены до Натальи Коневой.

Как уже рассказывал “Ъ”, первым стал экс-замминистра энергетики Сергей Мочальников. В апреле 2025 года в особом порядке он получил полтора года колонии-поселения. В конце сентября 2025 года к семи годам колонии был приговорен Андрей Моисеенков, а спустя две недели такой же срок, но условный получил Роберт Шагинян. Анатолий Яновский, Асельдир Раджабов и оставшиеся на свободе двое руководителей региональных филиалов ГУРШ — господа Игнатов и Бочаров — вину признать отказались. Процесс над ними продолжается в Мещанском суде с февраля этого года, на 22 сентября назначено следующее заседание.

Сергей Сергеев