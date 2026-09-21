Глава Академии управления финансами и инвестициями приговорен к 10 годам колонии

Замоскворецкий суд столицы вынес приговор шести подсудимым — руководителям и сотрудникам ООО «Академия управления финансами и инвестициями» (АУФИ), ООО «Высшая школа управления финансами» (ВШУФ) и некоторых других. Все они обвинялись в особо крупном мошенничестве. Генеральный директор АУФИ Арсений Дадашев и бывший гендиректор ВШУФ Виталий Фидуров получили десять и восемь лет колонии общего режима соответственно, менеджерам АУФИ Михаилу Кошевскому и Ивану Грудинину суд назначил по четыре с половиной года. По пять лет колонии, но условно получили кассиры компаний Снежана Запорожец и Дмитрий Межевикин. Все осужденные должны будут заплатить штрафы — от 500 тыс. до 1 млн руб.

Суд также обязал их солидарно возместить нескольким десяткам вкладчиков причиненный ущерб — около 250 млн руб. Пострадавших от махинаций было больше, но часть из них вообще не стала обращаться в судебные или правоохранительные органы, другие пытаются взыскать деньги с финансистов самостоятельно. В частности, в материалах арбитражных разбирательств говорилось о 900 потерпевших, причем некоторые из них ради того, чтобы вложить деньги в якобы высокодоходные проекты, закладывали единственное жилье, а пенсионеры тратили на инвестиции отложенные на собственные похороны «гробовые».

Подробнее — в материале «Ъ» «Инвестиции принесли сроки».