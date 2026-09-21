Глава Академии управления финансами и инвестициями приговорен к 10 годам колонии
Замоскворецкий суд столицы вынес приговор шести подсудимым — руководителям и сотрудникам ООО «Академия управления финансами и инвестициями» (АУФИ), ООО «Высшая школа управления финансами» (ВШУФ) и некоторых других. Все они обвинялись в особо крупном мошенничестве. Генеральный директор АУФИ Арсений Дадашев и бывший гендиректор ВШУФ Виталий Фидуров получили десять и восемь лет колонии общего режима соответственно, менеджерам АУФИ Михаилу Кошевскому и Ивану Грудинину суд назначил по четыре с половиной года. По пять лет колонии, но условно получили кассиры компаний Снежана Запорожец и Дмитрий Межевикин. Все осужденные должны будут заплатить штрафы — от 500 тыс. до 1 млн руб.
Суд также обязал их солидарно возместить нескольким десяткам вкладчиков причиненный ущерб — около 250 млн руб. Пострадавших от махинаций было больше, но часть из них вообще не стала обращаться в судебные или правоохранительные органы, другие пытаются взыскать деньги с финансистов самостоятельно. В частности, в материалах арбитражных разбирательств говорилось о 900 потерпевших, причем некоторые из них ради того, чтобы вложить деньги в якобы высокодоходные проекты, закладывали единственное жилье, а пенсионеры тратили на инвестиции отложенные на собственные похороны «гробовые».
Подробнее — в материале «Ъ» «Инвестиции принесли сроки».
Деньги привлекали через имитацию брокерского обслуживания. В офисе ВШУФ клиенту открывали фиктивный счет и «личный кабинет», а кассир принимал наличные для внесения на мнимый брокерский счет. По утверждению потерпевших, в АУФИ использовали схожую конструкцию: наличные переводили в доллары и криптовалюту, которую якобы отправляли зарубежному брокеру.
Такая схема создавала видимость инвестиционной операции без перечисления средств через банк на реальный брокерский счет. Суд признал обязанность осужденных солидарно возместить ущерб тем вкладчикам, чьи требования вошли в рассмотренное дело.