Песков: встреча Путина, Трампа и Си Цзиньпина на АТЭС пока не запланирована

Переговоры президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином на саммите АТЭС пока не запланированы. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Граффити с президентами США и России Дональдом Трампом и Владимиром Путиным вместе с председателем КНР Си Цзиньпинем на выставке «Ялта 2.0» в Ливадийском парке, 9 февраля 2025 года

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ Граффити с президентами США и России Дональдом Трампом и Владимиром Путиным вместе с председателем КНР Си Цзиньпинем на выставке «Ялта 2.0» в Ливадийском парке, 9 февраля 2025 года

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

«Исключать ее (встречу.—"Ъ") гипотетически нельзя, но время придет, и если действительно они трое окажутся в одном месте, то тогда по дипломатическим каналам будут предприняты какие-то инициативы. Пока таких планов нет»,— уточнил господин Песков в интервью ИС «Вести».

При этом представитель президента допустил, что Владимир Путин и Си Цзиньпин пообщаются в кулуарах саммита БРИКС в Нью-Дели. Президент России прилетел в Индию ночью 11 сентября.

Саммит АТЭС состоится в китайском Шэньчжэне 18-19 ноября. Помощник российского президента Юрий Ушаков накануне говорил, что Владимир Путин и Си Цзиньпин проведут «обстоятельные переговоры» во время мероприятия. До этого трехстороннюю встречу с участием Дональда Трампа не исключал министр иностранных дел России Сергей Лавров.