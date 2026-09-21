КХЛ и FONBET отметят десятилетие партнерства несколькими проектами

В сезоне-2026/27 Континентальная хоккейная лига (КХЛ) и букмекерская компания FONBET отмечают десятилетний юбилей сотрудничества. Празднование юбилея пройдет под слоганом «10 лет на одной линии». Стороны организуют несколько крупных проектов.

Партнерство КХЛ и FONBET началось в 2017 году. С сезона-2022/23 букмекер является титульным партнером лиги. В 2025 году сотрудничество было продлено до конца сезона-2027/28. За это время партнерство распространилось на ключевые события лиги (например, FONBET Матчи звезд) и проекты для болельщиков. Были опробованы новые форматы вовлечения аудитории.

Помимо этого, сотрудничество коснулось социальных акций. Их реализовывала благотворительная программа «ДоброFON». В частности, речь идет об инициативах «Голевая передача», «Номер Добра» и «Доброматч». Суммарно на благотворительные цели было направлено более 130 млн руб. Средства перечислялись в том числе на поддержку детского и адаптивного хоккея.

«Наше первое соглашение было подписано в 2017 году и сразу сроком на пять лет. Этот контракт стал рекордным для России по продолжительности между букмекером и спортивной организацией. Стало понятно, что нам предстоит большая и интересная работа. А с 2022 года компания FONBET получила статус титульного партнера лиги. В этом чемпионате мы отметим десятилетний юбилей. Наши команды плотно взаимодействуют: у нас масса благотворительных проектов на десятки миллионов рублей. Программа «ДоброFON» помогает развивать адаптивный хоккей, выполняет большую социальную работу в рамках матчей лиги, креативные концепции для болельщиков. Есть проект FONBET OVERTIME, где болельщики сами выбирают лучших героев месяца из числа хоккеистов. У нас с FONBET много чего еще задумано для популяризации игры», — заявил президент КХЛ Алексей Морозов.

«На сегодняшний день КХЛ — самая прогрессивная лига в отечественном спорте: ее аудитория и посещаемость постоянно растут, каждый сезон приносит новые рекорды, а за командами и игроками стоят настоящие герои, которые формируют историю российского хоккея. Для FONBET быть частью этого развития на протяжении десяти лет — большая ответственность и одновременно возможность задавать новые ориентиры для спортивного партнерства. Совместные проекты с КХЛ — это не просто яркие мероприятия, а стремление каждый раз находить современные форматы взаимодействия с болельщиками и создавать события, которые становятся заметной частью спортивной жизни страны. При этом для нас принципиально важно, чтобы развитие спорта шло вместе с социальной ответственностью. Поэтому отдельное место в нашем партнерстве занимают благотворительные и социальные проекты нашей программы «ДоброFON». Мы 10 лет на одной линии с КХЛ, и сегодня эта линия ведет только вперед — к новым рекордам, новым героям и новым масштабным событиям», — отметил управляющий акционер FONBET Валентин Голованов.

Арнольд Кабанов