Канцлер ФРГ отказался уходить в отставку после провала его партии на выборах
Результатов выборов в Мекленбурге—Передней Померании христианские демократы (ХДС) и их партнеры по коалиции социальные демократы (СДПГ) ждали с тревогой. В этой федеральной земле, как и 6 сентября в Саксонии-Анхальт, должна была победить правая «Альтернатива для Германии» (АдГ). Так и случилось. По результатам выборов в ландтаг 20 сентября АдГ набрала 38,2% — почти столько же, сколько двумя неделями ранее в Саксонии. Второй пришла СДПГ во главе с действующим премьером земли Мануэлой Швезиг с 35,5%. «Левые» набрали 6,5% голосов, «Зеленые» — 5,7%. ХДС же не преодолел 5-процентный порог и впервые за все время существования партии не смог попасть в земельный парламент.
Итоги голосования в Берлине для правящей партии тоже оказались неутешительными: столицу взяли «Левые» с 25,7% голосов. ХДС пришел вторым с 18,8%, и тройку лидеров замкнула «Альтернатива» с 16,3%. «Зеленые» набрали 14,3%, а СДПГ — 12,1%. Фактически за одну ночь консерваторы проиграли своим непримиримым противникам и с правого, и с левого фланга. И если в Мекленбурге—Передней Померании СДПГ удастся остаться во власти, сформировав коалицию с «Зелеными» и «Левыми», то Берлин, вероятно, полностью перейдет в руки «Левых».
Сразу после подсчета голосов канцлер Фридрих Мерц назвал результаты голосования катастрофой для своей партии. Однако, как и после разгрома в Саксонии-Анхальт, он отказался покидать пост и продолжил настаивать на необходимости сосредоточиться на продвижении реформ.
Подробнее — в материале «ХДС не пустили на порог».
Отказ Фридриха Мерца уходить в отставку означает ставку на выигрыш времени: до апреля 2027 года новых земельных выборов не ожидается, и канцлер рассчитывает на улучшение экономической ситуации. Однако разногласия ХДС с СДПГ уже приводят к пробуксовке реформ и снижению рейтингов правительства и самого Мерца.
Сохранение руководства не дает коалиции свободного пространства для принятия решений. У фракции ХДС/ХСС 197 мандатов в Бундестаге при необходимых для принятия законопроектов 369, поэтому переход к правительству меньшинства потребовал бы постоянного поиска ситуативных союзов. Утверждение бюджета на 2027 год могло бы стать для такого правительства критическим испытанием.
Сложности возникают и внутри самой правящей партии: фракция ХДС/ХСС блокировала или отменяла отдельные инициативы Мерца, а внутри ХДС распространялся документ о создании правительства меньшинства без социал-демократов. Поэтому продолжение реформ зависит не только от решения канцлера остаться, но и от способности сохранить поддержку собственных депутатов и договориться с СДПГ.