Канцлер ФРГ отказался уходить в отставку после провала его партии на выборах

Результатов выборов в Мекленбурге—Передней Померании христианские демократы (ХДС) и их партнеры по коалиции социальные демократы (СДПГ) ждали с тревогой. В этой федеральной земле, как и 6 сентября в Саксонии-Анхальт, должна была победить правая «Альтернатива для Германии» (АдГ). Так и случилось. По результатам выборов в ландтаг 20 сентября АдГ набрала 38,2% — почти столько же, сколько двумя неделями ранее в Саксонии. Второй пришла СДПГ во главе с действующим премьером земли Мануэлой Швезиг с 35,5%. «Левые» набрали 6,5% голосов, «Зеленые» — 5,7%. ХДС же не преодолел 5-процентный порог и впервые за все время существования партии не смог попасть в земельный парламент.

Итоги голосования в Берлине для правящей партии тоже оказались неутешительными: столицу взяли «Левые» с 25,7% голосов. ХДС пришел вторым с 18,8%, и тройку лидеров замкнула «Альтернатива» с 16,3%. «Зеленые» набрали 14,3%, а СДПГ — 12,1%. Фактически за одну ночь консерваторы проиграли своим непримиримым противникам и с правого, и с левого фланга. И если в Мекленбурге—Передней Померании СДПГ удастся остаться во власти, сформировав коалицию с «Зелеными» и «Левыми», то Берлин, вероятно, полностью перейдет в руки «Левых».

Сразу после подсчета голосов канцлер Фридрих Мерц назвал результаты голосования катастрофой для своей партии. Однако, как и после разгрома в Саксонии-Анхальт, он отказался покидать пост и продолжил настаивать на необходимости сосредоточиться на продвижении реформ.

Подробнее — в материале «ХДС не пустили на порог».