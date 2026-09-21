«Русская сталь» просит не ограничивать экспорт каменноугольного бензола

Ассоциация предприятий черной металлургии «Русская сталь» попросила Минпромторг не ограничивать экспорт из РФ каменноугольного бензола. Копия письма, направленного в том числе замминистра Роману Чекушову, есть у “Ъ”. “Ъ” направил вопросы в Минпромторг.

Обращение направлено в связи с обсуждением введения запрета на вывоз отдельных видов товаров нефтехимической отрасли в целях обеспечения возросшей потребности потребителей в бензоле, говорится в письме. Как поясняет «Русская сталь», сырой бензол — побочный продукт при производстве кокса на коксохимических предприятиях (КХП). Затем из него синтезируется чистый бензол, используемый другими отраслями. Исторически объемы производства каменноугольного сырого бензола в РФ превышали внутренний спрос, и экспорт позволял решить проблемы КХП по реализации этого товара, говорится в письме.

Накопление бензола, подчеркивает «Русская сталь» невозможно: металлургическими предприятиями предусмотрено хранение бензола сроком в среднем не более недели по причине повышенной взрывоопасности. По этой же причине недопустимо увеличение временного разрыва поставок бензола в адрес потребителей. Также недопустимо затоваривание в текущих условиях высоких террористических рисков, в том числе атак БПЛА, говорится в письме. В обращении отмечается, что «Русская сталь» совместно с компаниями работает над возможной переориентацией части экспортных поставок для дополнительной загрузки КХП «Евраза», имеющего мощности по переработке сырого бензола в очищенный.

О том, что правительственная комиссия по экономическому развитию и интеграции обсуждает возможность запрета на экспорт ароматических углеводородов, включая бензол, ранее рассказали источники “Ъ”. По словам собеседников “Ъ”, эти соединения все более активно используются как компонент при производстве бензина, что создало дефицит сырья для нефтехимии и вызвало рост цен.

Подробнее — в материале “Ъ” «Бензол берут в кольцо».