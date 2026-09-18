Суд в Москве арестовал активы группы «Уральские заводы»

Генпрокуратура направила в суд иск о передаче в доход государства акций ижевского производителя радиоаппаратуры АО «Уральские заводы». Арбитражный суд Москвы арестовал активы предприятий группы и ее совладельцев, сообщает РБК.

Суд также арестовал имущество группы компаний «ФПГ «Уральские заводы» и связанных с ней семи предприятий: АО «Уральские радиостанции», АО «Уральские заводы», Сарапульский электрогенераторный завод (СЭГЗ), ООО «ЭБИСУ», ООО «УК ФПГ "Уральские заводы"», ООО «УК "ФПГ"», конструкторское бюро «СЭГЗ-Электромаш». Помимо этого арест наложен на акции и доли в уставных капиталах этих компаний, в том числе размещенные на брокерских счетах и внесенные в качестве вкладов в паевые инвестфонды.

Генпрокуратура оспаривает шесть договоров купли-продажи акций, совершенных в период с 2023 по 2026 годы. Предварительные слушания по делу запланированы 9 октября. Ответчиками выступают группа «Уральские заводы», ее экс-гендиректор Виталий Шурыгин, а также Ольга, Вероника и Нина Шурыгины, Татьяна Ушакова, Вероника Нудько, Василь Мусин, Любовь Кузьмина, Олег Липатов, Андрей Перепелица, Елизавета Широких и Татьяна Анюшина. Их имущество тоже арестовано.

Василь Мусин обвиняется в мошенничестве при поставках МВД и Росгвардии радиостанций «Эрика». По версии следствия, они были собраны из не предусмотренных госконтрактом китайских комплектующих, что причинило государству ущерб более чем в 380 млн руб. Сам фигурант вину не признал, заявив, что ущерб по делу отсутствует, а бюджетных денег «ни рубля» не украдено. В конце августа суд приступил к рассмотрению дела.

Подробности — в материале «Ъ» «Акции навечно попали под следствие».