Суд в Москве арестовал активы группы «Уральские заводы»
Генпрокуратура направила в суд иск о передаче в доход государства акций ижевского производителя радиоаппаратуры АО «Уральские заводы». Арбитражный суд Москвы арестовал активы предприятий группы и ее совладельцев, сообщает РБК.
Суд также арестовал имущество группы компаний «ФПГ «Уральские заводы» и связанных с ней семи предприятий: АО «Уральские радиостанции», АО «Уральские заводы», Сарапульский электрогенераторный завод (СЭГЗ), ООО «ЭБИСУ», ООО «УК ФПГ "Уральские заводы"», ООО «УК "ФПГ"», конструкторское бюро «СЭГЗ-Электромаш». Помимо этого арест наложен на акции и доли в уставных капиталах этих компаний, в том числе размещенные на брокерских счетах и внесенные в качестве вкладов в паевые инвестфонды.
Генпрокуратура оспаривает шесть договоров купли-продажи акций, совершенных в период с 2023 по 2026 годы. Предварительные слушания по делу запланированы 9 октября. Ответчиками выступают группа «Уральские заводы», ее экс-гендиректор Виталий Шурыгин, а также Ольга, Вероника и Нина Шурыгины, Татьяна Ушакова, Вероника Нудько, Василь Мусин, Любовь Кузьмина, Олег Липатов, Андрей Перепелица, Елизавета Широких и Татьяна Анюшина. Их имущество тоже арестовано.
Василь Мусин обвиняется в мошенничестве при поставках МВД и Росгвардии радиостанций «Эрика». По версии следствия, они были собраны из не предусмотренных госконтрактом китайских комплектующих, что причинило государству ущерб более чем в 380 млн руб. Сам фигурант вину не признал, заявив, что ущерб по делу отсутствует, а бюджетных денег «ни рубля» не украдено. В конце августа суд приступил к рассмотрению дела.
Подробности — в материале «Ъ» «Акции навечно попали под следствие».
Арест активов в деле о передаче их государству является обеспечительной мерой, а не решением о смене собственника. Его цель — сохранить спорные акции и имущество до рассмотрения иска, поэтому на этом этапе активы не переходят государству, но распоряжение ими ограничивается.
Такие обеспечительные меры предусматривают сохранение средств, необходимых для текущей производственной деятельности, расчетов с поставщиками и подрядчиками, уплаты налогов, страховых взносов, штрафов, выплаты зарплат и обслуживания кредитов. Одновременно запрещается выплачивать дивиденды, распределять прибыль или убытки, открывать новые банковские счета, выводить средства и имущество, ухудшать положение работников и останавливать производство, за исключением случаев предотвращения чрезвычайных ситуаций.
Для Сарапульского электрогенераторного завода (СЭГЗ) ситуация осложняется отдельным арестом акций, наложенным 9 июня 2025 года Замоскворецким судом Москвы по уголовному делу. Этот арест был призван обеспечить возможный штраф, гражданский иск или конфискацию имущества. Сам АО СЭГЗ утверждал, что благодаря этому аресту ряд миноритариев пытается изменить корпоративный контроль над предприятием.