В Запорожской области «Справедливая Россия» заняла второе место с 12% голосов

В Запорожской области «Единая Россия» набрала 79,83% голосов по итогам обработки всех протоколов, заявила глава регионального избиркома Галина Катющенко. Явка составила 80,09%. Второе место заняла партия «Справедливая Россия», набравшая 11,57% голосов. За КПРФ проголосовали 3,26% избирателей, а за «Новых людей» — 2,94%. Остальные партии набрали менее 1% голосов.

По Запорожскому одномандатному избирательному округу лидирует представитель «Единой России» Алексей Тихомиров, получивший 56,82% голосов. Далее следуют Юрий Онищук («Справедливая Россия») с 19,87%, Олег Слюсаренко (КПРФ) с 12,65% и Кирилл Перов (ЛДПР) с 10,65%. Всего в выборах приняли участие 460,2 тыс. жителей Запорожской области.

С 18 по 20 сентября в России выбирали депутатов в девятый созыв Госдумы и составы законодательных собраний в 39 регионах. По данным ЦИК, после обработки 97,37% протоколов «Единая Россия» набирает 57,96% голосов на выборах в Госдуму. КПРФ набрала 13,67% голосов, ЛДПР — 8,96%, «Новые люди» — 7,91%, «Справедливая Россия» — 5,1%. Остальные партии не преодолели необходимый барьер в 5% для прохождения в парламент.