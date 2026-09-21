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В Запорожской области «Справедливая Россия» заняла второе место с 12% голосов

В Запорожской области «Единая Россия» набрала 79,83% голосов по итогам обработки всех протоколов, заявила глава регионального избиркома Галина Катющенко. Явка составила 80,09%. Второе место заняла партия «Справедливая Россия», набравшая 11,57% голосов. За КПРФ проголосовали 3,26% избирателей, а за «Новых людей» — 2,94%. Остальные партии набрали менее 1% голосов.

По Запорожскому одномандатному избирательному округу лидирует представитель «Единой России» Алексей Тихомиров, получивший 56,82% голосов. Далее следуют Юрий Онищук («Справедливая Россия») с 19,87%, Олег Слюсаренко (КПРФ) с 12,65% и Кирилл Перов (ЛДПР) с 10,65%. Всего в выборах приняли участие 460,2 тыс. жителей Запорожской области.

Итоги Единого дня голосования-2026: явка, результаты, нарушения, атаки

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С 18 по 20 сентября в России выбирали депутатов в девятый созыв Госдумы и составы законодательных собраний в 39 регионах. По данным ЦИК, после обработки 97,37% протоколов «Единая Россия» набирает 57,96% голосов на выборах в Госдуму. КПРФ набрала 13,67% голосов, ЛДПР — 8,96%, «Новые люди» — 7,91%, «Справедливая Россия» — 5,1%. Остальные партии не преодолели необходимый барьер в 5% для прохождения в парламент.

Фотогалерея

Как голосовала Россия

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Подсчет голосов на одном из избирательных участков в Донецке

Подсчет голосов на одном из избирательных участков в Донецке

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Голосование в Федеральном казенном учреждении СИЗО-1 в Красноярске

Голосование в Федеральном казенном учреждении СИЗО-1 в Красноярске

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ  /  купить фото

Красноярск. Заключенные СИЗО-1 на голосовании

Красноярск. Заключенные СИЗО-1 на голосовании

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ  /  купить фото

Ленинградская область. Избиратель во время голосования

Ленинградская область. Избиратель во время голосования

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Сотрудник полиции дежурит рядом с урнами для голосования на избирательном участке в Воронеже

Сотрудник полиции дежурит рядом с урнами для голосования на избирательном участке в Воронеже

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Сотрудники ЦИК ДНР в сопровождении сотрудников МВД России и Росгвардии во время проведения досрочного выездного голосования

Сотрудники ЦИК ДНР в сопровождении сотрудников МВД России и Росгвардии во время проведения досрочного выездного голосования

Фото: Таисия Воронцова / Коммерсантъ  /  купить фото

Зампредседателя Госдумы Владислав Даванков возле участковой избирательной комиссии в бизнес-центре «Демидов», Москва

Зампредседателя Госдумы Владислав Даванков возле участковой избирательной комиссии в бизнес-центре «Демидов», Москва

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ  /  купить фото

Красноярск. Подсчет голосов на избирательном участке

Красноярск. Подсчет голосов на избирательном участке

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ  /  купить фото

Санкт-Петербург. Председатель политической партии «Яблоко» Николай Рыбаков на голосовании

Санкт-Петербург. Председатель политической партии «Яблоко» Николай Рыбаков на голосовании

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Москва. Работа избирательного штаба партии «Справедливая Россия»

Москва. Работа избирательного штаба партии «Справедливая Россия»

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ  /  купить фото

Секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Владимир Якушев (слева) и председатель партии Дмитрий Медведев на подведении предварительных итогов голосования

Секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Владимир Якушев (слева) и председатель партии Дмитрий Медведев на подведении предварительных итогов голосования

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ  /  купить фото

Голосование в Екатеринбурге

Голосование в Екатеринбурге

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ  /  купить фото

Красноярск. Голосование в краевом перинатальном Центре охраны материнства и детства

Красноярск. Голосование в краевом перинатальном Центре охраны материнства и детства

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ  /  купить фото

Избиратели на участке

Избиратели на участке

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Избирательница на участке

Избирательница на участке

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ  /  купить фото

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко проголосовал бумажным бюллетенем

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко проголосовал бумажным бюллетенем

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ  /  купить фото

Луганск. Избирательные кабинки

Луганск. Избирательные кабинки

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Луганск. Члены избирательной комиссии перед началом выездного голосования

Луганск. Члены избирательной комиссии перед началом выездного голосования

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Военнослужащий во время дежурства на избирательном участке

Военнослужащий во время дежурства на избирательном участке

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Сотрудники избирательной комиссии

Сотрудники избирательной комиссии

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Избирательный участок в Луганске

Избирательный участок в Луганске

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Луганск. Обстановка у входа на избирательный участок

Луганск. Обстановка у входа на избирательный участок

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Красноярск. Голосование в краевом перинатальном Центре охраны материнства и детства

Красноярск. Голосование в краевом перинатальном Центре охраны материнства и детства

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ  /  купить фото

ДНР. Кандидат в депутаты Госдумы от КПРФ Борис Литвинов (справа)

ДНР. Кандидат в депутаты Госдумы от КПРФ Борис Литвинов (справа)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Голосование в Екатеринбурге

Голосование в Екатеринбурге

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ  /  купить фото

Избирательный участок в Луганске

Избирательный участок в Луганске

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Санкт-Петербург. Голосование на избирательном участке в школе №12

Санкт-Петербург. Голосование на избирательном участке в школе №12

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ  /  купить фото

Выездное голосование на дому в Москве

Выездное голосование на дому в Москве

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ  /  купить фото

Избиратели в Санкт-Петербурге

Избиратели в Санкт-Петербурге

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ  /  купить фото

Голосование на выездном избирательном участке в Луганске

Голосование на выездном избирательном участке в Луганске

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Ленинградская область, деревня Лупполово. Урна для голосования

Ленинградская область, деревня Лупполово. Урна для голосования

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Члены комиссии за проверкой документов

Члены комиссии за проверкой документов

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ  /  купить фото

Глава МИД РФ Сергей Лавров проголосовал в электронном формате

Глава МИД РФ Сергей Лавров проголосовал в электронном формате

Фото: telegram-канал Марии Захаровой

Москва. Голосование на избирательной участке в школе №1237

Москва. Голосование на избирательной участке в школе №1237

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ  /  купить фото

Жители Санкт-Петербурга в кабинках для голосования

Жители Санкт-Петербурга в кабинках для голосования

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ  /  купить фото

Москва. Сотрудница участковой избирательной комиссии на выездном голосовании

Москва. Сотрудница участковой избирательной комиссии на выездном голосовании

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ  /  купить фото

Санкт-Петербург. Участковая избирательная комиссия №153 перед началом голосования в школе №12

Санкт-Петербург. Участковая избирательная комиссия №153 перед началом голосования в школе №12

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ  /  купить фото

Голосование на дому для избирателей, которые не могут посетить участок самостоятельно

Голосование на дому для избирателей, которые не могут посетить участок самостоятельно

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Луганск. Наблюдатели на избирательном участке

Луганск. Наблюдатели на избирательном участке

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Бюллетень в Луганске

Бюллетень в Луганске

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Санкт-Петербург. Избирательный участок на улице Кораблестроителей

Санкт-Петербург. Избирательный участок на улице Кораблестроителей

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ  /  купить фото

Зампред Совбеза РФ и глава партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев проголосовал очно

Зампред Совбеза РФ и глава партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев проголосовал очно

Фото: Telegram-канал Дмитрия Медведева

Голосование на выездном избирательном участке в Луганске

Голосование на выездном избирательном участке в Луганске

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Москва. Избирательный участок в школе №1237

Москва. Избирательный участок в школе №1237

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ  /  купить фото

Луганск. В избирательных кабинках

Луганск. В избирательных кабинках

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Москва. Выездное голосование

Москва. Выездное голосование

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ  /  купить фото

Избиратели в Санкт-Петербурге

Избиратели в Санкт-Петербурге

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ  /  купить фото

Выездное голосование в Красноярском краевом перинатальном Центре охраны материнства и детства

Выездное голосование в Красноярском краевом перинатальном Центре охраны материнства и детства

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ  /  купить фото

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Подсчет голосов на одном из избирательных участков в Донецке

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Голосование в Федеральном казенном учреждении СИЗО-1 в Красноярске

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ  /  купить фото

Красноярск. Заключенные СИЗО-1 на голосовании

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ  /  купить фото

Ленинградская область. Избиратель во время голосования

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Сотрудник полиции дежурит рядом с урнами для голосования на избирательном участке в Воронеже

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Сотрудники ЦИК ДНР в сопровождении сотрудников МВД России и Росгвардии во время проведения досрочного выездного голосования

Фото: Таисия Воронцова / Коммерсантъ  /  купить фото

Зампредседателя Госдумы Владислав Даванков возле участковой избирательной комиссии в бизнес-центре «Демидов», Москва

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ  /  купить фото

Красноярск. Подсчет голосов на избирательном участке

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ  /  купить фото

Санкт-Петербург. Председатель политической партии «Яблоко» Николай Рыбаков на голосовании

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Москва. Работа избирательного штаба партии «Справедливая Россия»

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ  /  купить фото

Секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Владимир Якушев (слева) и председатель партии Дмитрий Медведев на подведении предварительных итогов голосования

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ  /  купить фото

Голосование в Екатеринбурге

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ  /  купить фото

Красноярск. Голосование в краевом перинатальном Центре охраны материнства и детства

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ  /  купить фото

Избиратели на участке

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Избирательница на участке

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ  /  купить фото

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко проголосовал бумажным бюллетенем

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ  /  купить фото

Луганск. Избирательные кабинки

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Луганск. Члены избирательной комиссии перед началом выездного голосования

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Военнослужащий во время дежурства на избирательном участке

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Сотрудники избирательной комиссии

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Избирательный участок в Луганске

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Луганск. Обстановка у входа на избирательный участок

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Красноярск. Голосование в краевом перинатальном Центре охраны материнства и детства

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ  /  купить фото

ДНР. Кандидат в депутаты Госдумы от КПРФ Борис Литвинов (справа)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Голосование в Екатеринбурге

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ  /  купить фото

Избирательный участок в Луганске

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Санкт-Петербург. Голосование на избирательном участке в школе №12

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ  /  купить фото

Выездное голосование на дому в Москве

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ  /  купить фото

Избиратели в Санкт-Петербурге

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ  /  купить фото

Голосование на выездном избирательном участке в Луганске

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Ленинградская область, деревня Лупполово. Урна для голосования

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Члены комиссии за проверкой документов

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ  /  купить фото

Глава МИД РФ Сергей Лавров проголосовал в электронном формате

Фото: telegram-канал Марии Захаровой

Москва. Голосование на избирательной участке в школе №1237

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ  /  купить фото

Жители Санкт-Петербурга в кабинках для голосования

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ  /  купить фото

Москва. Сотрудница участковой избирательной комиссии на выездном голосовании

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ  /  купить фото

Санкт-Петербург. Участковая избирательная комиссия №153 перед началом голосования в школе №12

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ  /  купить фото

Голосование на дому для избирателей, которые не могут посетить участок самостоятельно

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Луганск. Наблюдатели на избирательном участке

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Бюллетень в Луганске

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Санкт-Петербург. Избирательный участок на улице Кораблестроителей

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ  /  купить фото

Зампред Совбеза РФ и глава партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев проголосовал очно

Фото: Telegram-канал Дмитрия Медведева

Голосование на выездном избирательном участке в Луганске

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Москва. Избирательный участок в школе №1237

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ  /  купить фото

Луганск. В избирательных кабинках

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Москва. Выездное голосование

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ  /  купить фото

Избиратели в Санкт-Петербурге

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ  /  купить фото

Выездное голосование в Красноярском краевом перинатальном Центре охраны материнства и детства

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ  /  купить фото

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