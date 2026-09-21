Публично о частной

Глава Башкирии Радий Хабиров обратился в региональное управление СКР с заявлением о вмешательстве в его частную жизнь. Об этом господин Хабиров 21 сентября сообщил участникам оперативного совещания правительства региона. Опираясь на показания задержанного на прошлой неделе адвоката Марата Самойлова, глава региона сообщил, что сбором информации о его поездках занималась организованная группа в лице бывшего мэра Уфы Ратмира Мавлиева и его отца Рафила Мавлиева, председателя Верховного суда Башкирии Раиля Шайдуллина и экс-прокурора республики Игоря Пантюшина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил в СКР о незаконном сборе информации о себе

Фото: Идэль Гумеров / Коммерсантъ Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил в СКР о незаконном сборе информации о себе

Фото: Идэль Гумеров / Коммерсантъ

Еженедельное совещание правительства Башкирии вчера началось с неожиданной темы. Глава республики Радий Хабиров сообщил, что обратился в региональное управление СКР, потому что некоторые люди «своим грязным сопливым носом» лезут в его частную жизнь. Ведомство начало доследственную проверку.

Основанием для этого стали показания задержанного на прошлой неделе адвоката Марата Самойлова (бывший следователь СКР по особо важным делам, представлял интересы бывшего сити-менеджера Уфы Ратмира Мавлиева, обвиняемого в коррупционных преступлениях). Юриста подозревают во вмешательстве в деятельность прокурора, следователя или лица, производящего дознание (ч. 2 ст. 294 УК РФ). По словам Радия Хабирова, юрист заключил со следствием досудебное соглашение и «дал ряд очень неожиданных показаний».

Со слов господина Хабирова, в смартфоне Марата Самойлова была обнаружена переписка с адвокатом Ренатой Гареевой, которая передавала поручения от «Абзыя» (дядя. — тат. язык) или «Товарища» — председателя ВС Башкирии Раиля Шайдуллина. Так, «Студенту» или «Мальчику» (Ратмир Мавлиев) было дано задание собирать информацию по расходам правительства республики и Радия Хабирова — «встречи, вертолеты, тусовки», а также «осуществить сбор компрометирующей информации в отношении главы республики Башкортостан».

В организованную группу, признался адвокат Самойлов, помимо него, Ратмира Мавлиева и его отца Рафила, также входили Раиль Шайдуллин, бывший прокурор республики Игорь Пантюшин («ПИС»; по неофициальным данным, в апреле перешел на службу в Генпрокуратуру), Рената Гареева (находится за пределами России) и другие. Они, пояснил адвокат следователю, манипулировали общественным мнением через СМИ «с целью создания благоприятного образа Ратмира Мавлиева» и формирования «негативного образа органов следствия», а также собирали компромат на свидетелей по уголовному делу экс-мэра Уфы и сотрудников управления СКР по Башкирии. В сборе информации, отметил глава региона, участвовали два сотрудника МВД, они задержаны.

Роль Игоря Пантюшина в деятельности группы глава республики не уточнял.

Раиль Шайдуллин, рассказал следователю Марат Самойлов, также инструктировал Ратмира Мавлиева и «обеспечивал принятие судами республики решений в пользу Мавлиева». ВС Башкирии, как сообщал «Ъ», отказывал в аресте бывшего мэра Уфы и восстановил его в должности (решение отменил вышестоящий суд).

Глава республики обратил внимание, что «эта группа недоумков» пыталась собирать на него информацию в условиях проведения СВО и интереса к его персоне со стороны СБУ. По мнению господина Хабирова, это могло бы иметь печальные последствия для него, членов его семьи и других людей.

Это третье за последнюю неделю публичное выступление главы Башкирии с претензиями в адрес Раиля Шайдуллина. 14 и 17 сентября Радий Хабиров выступая в правительстве, а затем в Курултае республики, рассказал, что председатель ВС РБ и другие судьи, прибывшие в Башкирию из Татарстана, незаконно пользовались автопарком мэрии Уфы для личных поездок за счет бюджета города в Казань, Москву, Самару. Также претензии главы региона касались кадровых назначений в республиканских судах: с мая 2023 года, когда председателем Верховного суда Башкирии стал Раиль Шайдуллин, из судебной системы региона в отставку ушли 149 человек, а их места заняли, в частности, 22 судьи из Татарстана, в том числе 10 — в высшей инстанции республики.

Со стороны Раиля Шайдуллина или Верховных судов РБ и РФ реакции на высказывания Радия Хабирова пока не было.

Булат Баширов