ВС Башкирии оставил бывшего мэра Уфы Ратмира Мавлиева на свободе

Верховный суд Башкирии оставил в силе постановление Советского районного суда Уфы, который в конце августа отказал следователю СКР изменить меру пресечения бывшему главе администрации города Ратмиру Мавлиеву.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев

Фото: Идэль Гумеров / Коммерсантъ Бывший глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев

Фото: Идэль Гумеров / Коммерсантъ

Следователь просил суд поместить господина Мавлиева, который находился под запретом определенных действий, под арест, а также продлить меру пресечения, истекшую 28 августа, до 8 октября.

«Суд критически отнесся к доводам апелляционного представления прокуратуры республики, которая просила избрать в отношении Мавлиева меру пресечения в виде заключения под стражу. В итоге суд отказал в удовлетворении данного ходатайства. В настоящее время в отношении Мавлиева не применяются меры пресечения»,— сообщил «Ъ-Уфа» адвокат Марат Самойлов, представляющий интересы обвиняемого.

Ратмир Мавлиев возглавил мэрию Уфы в марте 2022 года. В конце апреля этого года он был задержан по обвинению во взяточничестве и превышении должностных полномочий. По версии следствия, господин Мавлиев участвовал в выводе из муниципальной собственности части земельного участка санатория «Радуга» стоимостью 13,2 млн руб., граничащего с коттеджем, в котором проживал чиновник, а также земельного участка в квартале улиц Айской, Бакалинской, Степана Злобина, Караидельской и Менделеева. Господину Мавлиеву также инкриминируют получение 10 млн руб. взятки от представителя строительной компании и сбор с рекламных агентств 31 млн руб. в некоммерческий Общественный фонд развития города, на которые был приобретен премиальный Lexus. Ратмир Мавлиев вину не признает.

Олег Вахитов