В уголовном деле Ратмира Мавлиева добавился новый эпизод

Как стало известно «Ъ-Уфа» от информированных источников, в уголовном деле Ратмира Мавлиева увеличилось число эпизодов. Бывшего сити-менеджера Уфы подозревают в превышении полномочий при распоряжении муниципальной землей на Бакалинской улице.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экс-глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев

Фото: Идэль Гумеров / Коммерсантъ Экс-глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев

Фото: Идэль Гумеров / Коммерсантъ

Как ранее сообщал «Ъ-Уфа», уголовное дело было возбуждено по признакам превышения должностных полномочий неустановленными сотрудниками мэрии Уфы (пп. «а», «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Следователей СКР заинтересовала сделка мэрии и ООО «Альфа-инвест». В 2023 году компания арендовала земельный участок площадью около 5 тыс. кв. м для строительства физкультурно-оздоровительного центра. Месяц спустя компании было выдано разрешение на его строительство, а уже в декабре «Альфа-инвесту» выдали разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. При этом фактически никакого здания на земельном участке не было. В феврале 2024 года «Альфа-инвест» выкупил землю за 25% от его кадастровой стоимости — 3,2 млн руб., а затем присоединил к ней соседний участок, увеличив площадь до 1,3 га. Вскоре земля перешла специализированному застройщику «Ультрасити», который возводит жилой комплекс «Нео-сити».

Сумма ущерба бюджету республики от перевода земли в частную собственность оценивается в 170 млн руб.

Ратмир Мавлиев возглавлял городскую администрацию с марта 2022 года, его контракт истекал в сентябре. В конце апреля сити-менеджера обвинили во взяточничестве и превышении должностных полномочий. По версии следствия, он участвовал в выводе из муниципальной собственности части земельного участка санатория «Радуга» стоимостью 13,2 млн руб., граничащего с коттеджем, в котором проживал чиновник. Ему также инкриминируют получение 10 млн руб. от представителя строительной компании и сбор с рекламных агентств 31 млн руб. в некоммерческий Общественный фонд развития города, которые якобы пошли на премиальный Lexus. Вину господин Мавлиев не признает.

Олег Вахитов