Из Башкирии — в отставку

Парламент Башкирии намерен обратиться к председателю Верховного суда России с просьбой отправить в отставку руководителя Верховного суда Башкирии Раиля Шайдуллина. По мнению депутатов Курултая республики, с 2023 года, когда уроженец Татарстана возглавил высшую судебную инстанцию Башкирии, «ключевыми факторами стали снижение качества правосудия, коррупционные нарушения, клановая административно-кадровая политика». В качестве примера депутаты привели установленный факт незаконного пользования судьями ВС Башкирии автопарком мэрии. Обращение планировалось принять на внеочередном заседании парламента республики 17 сентября, но глава республики Радий Хабиров попросил депутатов «не горячиться».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Судей Верховного суда Башкирии уличили в незаконном использовании автопарка мэрии Уфы

Фото: Дмитрий Колпаков / Коммерсантъ Судей Верховного суда Башкирии уличили в незаконном использовании автопарка мэрии Уфы

Фото: Дмитрий Колпаков / Коммерсантъ

Курултай Башкирии намерен на внеочередном заседании рассмотреть вопрос о «коррупционных проявлениях» в Верховном суде Башкирии. Об этом 14 сентября на совещании регионального правительства заявил исполняющий обязанности спикера республиканского парламента Илшат Тажитдинов.

По его словам, рабочая группа и профильный комитет Курултая подготовили проект постановления об официальном обращении в высшие судебные органы России с вопросами о нарушениях закона в судебной системе Башкирии.

Как следует из проекта постановления Курултая (копия документа с приложением имеется в распоряжении «Ъ»), парламент республики намерен обратить внимание председателя Верховного суда России Игоря Краснова, председателя Высшей квалификационной коллегии судей РФ Владимира Попова и председателя Совета судей РФ Михаила Птицына «на системный кризис судебной системы в республике». «Ключевыми факторами стали снижение качества правосудия, коррупционные нарушения, клановая административно-кадровая политика, недопустимое морально-этическое поведение председателя Верховного суда Республики Башкортостан Шайдуллина Раиля Рашитовича», — указано в документе.

Раиль Шайдуллин возглавил Верховный суд Башкирии в мае 2023 года.

Депутаты отмечают, что республиканский статистический показатель качества рассмотрения судами общей юрисдикции (отмена судебных решений) с 2022-го по 2025 год снизился по уголовным делам с 92,5% до 63,2%, по гражданским — с 77,4% до 66%, а в кассационной инстанции — с 77,4% до 70,8%.

Республиканские депутаты также обратили внимание на «подтвержденные сведения» о том, что руководство ВС Башкирии и некоторые судьи, прибывшие на работу в Башкирию из Татарстана, неоднократно пользовались услугами автопарка мэрии Уфы «по инициативе руководства Верховного суда Республики Башкортостан». Как установила Контрольно-счетная палата администрации Уфы, за счет бюджета города судей и членов их семей возили в соседнюю республику, а также в Москву и Самару. Схема взаимодействия между мэрией и ВС РБ была такой: после звонка сотрудника суда автомобиль мэрии забирал судью с подземной парковки ВС РБ, указали депутаты. КСП Уфы насчитала «неправомерное расходование бюджетных средств в 136 случаях на общую сумму более 3,3 млн. руб.», говорится в документе.

Также республиканские депутаты отметили «кланово-земляческий принцип руководства Верховного суда Республики Башкортостан в вопросах назначения и перевода судей». С весны 2023 года в суды Башкирии, в том числе на руководящие должности, перешли 22 человека из Татарстана, а 149 судей, работавших ранее, уволились.

По мнению депутатов, система кадрового отбора «по критериям личной преданности, клановости и землячества подрывает независимость судебной власти, создает предпосылки для возникновения коррупционных проявлений, вызывает недовольство в судебном сообществе Республики Башкортостан».

Эти факты, подчеркнули в парламенте, «создают объективные условия для возникновения конфликта интересов», а также «являются основаниями для прекращения полномочий Шайдуллина Раиля Рашитовича».

Принять постановление парламента планировалось 17 сентября, но глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании предложил «не горячиться» и перенести вопрос на более отдаленный срок.

Глава региона напомнил исполняющему обязанности главы администрации Уфы Рустаму Шарипову, что 3 августа он поручил передать автомобили мэрии Уфы, на которых возили судей, в Фонд защитников Отечества. Господин Шарипов сообщил, что один автомобиль уже передан фонду, а остальные арестованы в рамках уголовного дела его предшественника Ратмира Мавлиева.

Впервые об использовании автопарка мэрии для транспортного обслуживания судей сообщали различные Telegram-каналы. Они же публиковали сведения о якобы дружеских отношениях Раиля Шайдуллина и Рафила Мавлиева — отца бывшего сити-менеджера Уфы.

На официальном уровне на автомобильную тему заговорили в июле депутаты горсовета Уфы. В том числе из-за этого они расторгли трудовой контракт с Ратмиром Мавлиевым, истекавший в сентябре.

Ратмир Мавлиев возглавил мэрию Уфы в марте 2022 года. В конце апреля этого года он был задержан по обвинению во взяточничестве и превышении должностных полномочий. Господин Мавлиев, которому ВС Башкирии смягчал меру пресечения с домашнего ареста на запрет определенных действий, вину не признает, равно как отрицает свое участие в организации поездок судей в автомобилях мэрии. На минувшей неделе ВС Башкирии оставил в силе постановление Советского районного суда Уфы, который в конце августа отказал следователю СКР отправить Ратмира Мавлиева под арест до 7 октября.

Получить комментарии в ВС Башкирии не удалось.

Булат Баширов