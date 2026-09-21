Граниту Джаке поставили на ковид
Капитан сборной Швейцарии выведен из ее состава за подделку медицинской справки
Довольно заметный скандал поразил сборную Швейцарии по футболу перед осенним окном матчей национальных команд. Ее капитан Гранит Джака был выведен из состава на ближайшие встречи из-за того, что несколько лет назад использовал поддельный сертификат о вакцинации от COVID-19. Ранее в этом году в швейцарском спорте уже было похожее расследование. Оно вылилось в отставку главного тренера хоккейной сборной Патрика Фишера прямо перед домашним чемпионатом мира.
Гранит Джака
Фото: Lee Smith / Reuters
Пресс-служба Швейцарского футбольного союза (SFV) сообщила о том, что ближайший сбор национальной команды пропустит ее капитан и один из ведущих полузащитников Гранит Джака. 33-летнего игрока, в активе которого 152 матча за сборную, вывели из состава в связи со скандалом, развернувшимся в последние дни из-за истории по меньшей мере четырехлетней давности.
В конце прошлой недели издание Blick сообщило, что прокуратура кантона Люцерн заподозрила Джаку в использовании поддельного сертификата о вакцинации от COVID-19. В органах сообщили, что в отношении футболиста возбуждено дело. За подделку документов в Швейцарии предусмотрено наказание в виде штрафа или лишения свободы на срок до пяти лет.
Гранит Джака признался в преступлении. В опубликованном футболистом в Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) посте указано, что он «в то время испытывал глубокое недоверие к вакцине и был охвачен страхом».
«Сегодня я ясно вижу, что выбранный путь был неправильным. Это была ошибка, о которой я сожалею. Я беру на себя ответственность за это решение, принимаю участие в расследовании обстоятельств и сотрудничаю с компетентными органами»,— отметил Джака.
В предстоящее окно швейцарцы проведут сразу четыре матча. Международная федерация футбола с нынешнего сезона реформировала календарь, и вместо двух маленьких перерывов на игры национальных команд в сентябре и октябре в расписании теперь одна большая — длительностью около трех недель — пауза.
Сначала сборная Швейцарии на выезде сыграет против команд Северной Македонии и Шотландии. Затем — дома против команд Словении и Северной Македонии. Все четыре встречи состоятся в рамках Лиги наций, предоставляющей командам дополнительную возможность квалифицироваться на чемпионат Европы. Ближайшее континентальное первенство состоится летом 2028 года в Великобритании и Ирландии. Отборочный турнир к нему стартует в марте 2027-го.
Пока неясно, сможет ли Гранит Джака вернуться в состав в будущем. В обращении президента SFV Петера Кнебеля, опубликованном на сайте структуры, написано, что ситуации уделят внимание после ближайших игр.
«Когда международное окно завершится, мы с Гранитом обсудим дальнейшие шаги»,— заявил глава национальной федерации. Петер Кнебель добавил, что в SFV «приветствуют» готовность Джаки «принять последствия».
Английский клуб «Сандерленд», капитаном которого является Джака, пока не комментировал ситуацию. Его состав швейцарский хавбек пополнил летом 2025 года. В момент совершения преступления он представлял лондонский «Арсенал».
Случай Гранита Джаки — уже второй за полгода скандал, связанный с подделкой сертификатов о вакцинации от COVID-19, коснувшийся швейцарского спорта. В апреле из-за аналогичных обвинений поста главного тренера хоккейной сборной страны лишился Патрик Фишер, руководивший командой более десяти лет и трижды приводивший ее к серебряным медалям чемпионатов мира. Тот скандал разгорелся прямо перед домашним для швейцарцев мировым первенством. На нем сборная уже с тренером Яном Кадьо снова взяла серебро.
Ключевая разница в том, что Патрик Фишер за свое преступление уже давно понес ответственность. В 2023 году он был оштрафован за подделку документов на 38,9 тыс. франков (около $50 тыс.). О поступке Фишера никто бы и не узнал, если бы он сам не разоткровенничался за обедом с журналистом Паскалем Шмитцем. Тот почувствовал, что обязан информацией поделиться, а Федерация хоккея Швейцарии, поначалу простившая успешного тренера, все-таки была вынуждена уволить его, оказавшись под давлением общества, спортивных структур и спонсоров.