Хуана Диаса отправили на родину

Дебютант Российской премьер-лиги футбольный клуб «Родина» объявил об отставке главного тренера Хуана Диаса. 48-летний испанский специалист вывел молодую столичную команду в элитный дивизион, но развить этот успех на более высоком уровне ему не удалось. В девяти турах чемпионата России «Родина» набрала всего пять очков, оказавшись на предпоследнем, 15-м месте. В итоге контракт был расторгнут по взаимному согласию сторон.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Главный тренер команды «Родина» Хуан Диас

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ Главный тренер команды «Родина» Хуан Диас

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

В Российской премьер-лиге (РПЛ) состоялась первая тренерская отставка, которая к тому же войдет в историю. Ранее самой поздней в истории чемпионатов России с начала XXI века была отставка главного тренера «Химок» Дмитрия Гунько в сезоне-2020/21 — его уволили после восьми туров. А Хуан Диас отметился тем, что покинул пост главного тренера «Родины» после девятого тура.

За девять матчей под руководством Диаса московская команда потерпела шесть поражений, дважды сыграла вничью и одержала лишь одну победу. Правда, победил испанский специалист не кого-нибудь, а действующего чемпиона России и одного из главных претендентов на титул в нынешнем сезоне «Зенит», да еще на выезде — 2:1. И вообще, местами «Родина» демонстрировала совсем неплохой футбол, но в итоге оказалась лишь на 15-м месте в турнирной таблице.

Как сказал генеральный директор столичного клуба Александр Погонин, решение об отставке было принято по согласию сторон. «Работа с Хуаном Диасом строилась на взаимном доверии и уважении, но даже при таких вводных любая история имеет свой конец,— цитирует одного из руководителей “Родины” сайт “Матч ТВ”.— Мы поговорили с Хуаном и совместно пришли к тому, что наступило время прощаться. Наш клуб благодарен Хуану за его работу, за его умение заряжать людей и исторические достижения, которых мы добились плечом к плечу».

Под историческими достижениями подразумевается, конечно, прежде всего выход в РПЛ. Для клуба, основанного только в 2015 году, это действительно был космический успех, и связан он именно с Диасом, который возглавил команду в сентябре прошлого года и с ходу привел к победе в первом дивизионе.

Но руководство «Родины» в какой-то степени само впало в эйфорию, посчитав, что практически тем же составом, который добывал путевку в РПЛ, сможет конкурировать и на более высоком уровне. За исключением испанского полузащитника Икера Посо, клуб не сделал приобретений перед дебютом в премьер-лиге, и как очень скоро выяснилось, допустил большую ошибку.

Главной проблемой «Родины» стала игра в обороне. В девяти матчах чемпионата она пропустила 22 мяча, и это на данный момент худший показатель в РПЛ. В трех встречах на групповом этапе Кубка России москвичам забили еще семь голов, притом что начали они его с крупной победы над «Рубином» — 5:0. Естественно, с такой «пропускной» способностью в премьер-лиге делать нечего. Уже по ходу сезона, что называется, впопыхах менеджмент клуба бросился на поиски защитников, подписав француза Микаэля Наде, колумбийца Дейвера Мачадо и бразильца Родриго Бекана. Но для Диаса это было уже поздно. Да и с трансфером нападающего Германа Онугхи «Родина» припозднилась.

В общем, дебютант РПЛ явно переоценил свои возможности, а отвечать за все просчеты, в том числе управленческие, пришлось Диасу.

Вместе с 48-летним испанцем клуб покинули его помощники — Хосе Серрано, Антонио Салас, Хосе Ромеро, Хуан Эспинар и Карлос Нието. Исполнять обязанности главного тренера пока будет Барсег Киракосян, у которого уже был соответствующий опыт в прошлом сезоне, как раз в промежутке между отставкой словенца Зорана Зельковича и назначением Хуана Диаса. А в последнее время 43-летний специалист тренировал «Родину-2». После перерыва в чемпионате команда встретится с ЦСКА, а следом ее ждет еще одно дерби — со «Спартаком» в Кубке России.

Александр Ильин