Бывшего вице-президента «Оборонстроя» приговорили к пяти годам колонии
Суд в Москве вынес приговор бывшему вице-президенту АНО «Оборонстрой» Ирине Ясаковой. По версии следствия, фигурантка обманула бывшего советника главы ФТС и коммерсанта Игоря Малоземова, продав ему недвижимость управделами президента (УДП) России в самом центре столицы, аукцион по которой был признан недействительным. Госпожа Ясакова, которая вину не признает, получила пятилетний срок.
Адвокат Александр Толстоконец сообщил “Ъ”, что обжалует приговор. По его словам, у подзащитной не было никакого умысла на хищение денег Игоря Малоземова. Она продавала здание через риэлторское агентство любому покупателю, а на момент сделки господин Малоземов не имел собственных средств — 55 млн руб. ему предоставил банк лишь 12 августа 2021 года.
Подробнее — в материале «Ъ» «Женщина и ее приговор».
По версии следствия, механизм обвинения строился на том, что к моменту заключения договора купли-продажи 27 июля 2021 года уже существовало определение суда от 2 декабря 2020 года, признавшее аукционную продажу здания недействительной. Однако покупателю, Игорю Малоземову, об этом не сообщили. При этом в договор была включена гарантия продавца, что здание не является предметом судебного спора, не заложено и не обременено правами третьих лиц.
После получения задатка в 500 тыс. руб. и регистрации перехода права собственности в августе 2021 года, Ирина Ясакова получила от Игоря Малоземова 54,5 млн руб. и, как утверждало следствие, распорядилась ими, продолжая скрывать сведения о судебном акте и иске. Защита Ясаковой возражала, что на момент сделки здание формально не имело обременений, переход права был зарегистрирован Росреестром, что подтверждало юридическую чистоту сделки, а судебный акт, на который ссылалось следствие, уже не действовал.