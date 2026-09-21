Бывшего вице-президента «Оборонстроя» приговорили к пяти годам колонии

Суд в Москве вынес приговор бывшему вице-президенту АНО «Оборонстрой» Ирине Ясаковой. По версии следствия, фигурантка обманула бывшего советника главы ФТС и коммерсанта Игоря Малоземова, продав ему недвижимость управделами президента (УДП) России в самом центре столицы, аукцион по которой был признан недействительным. Госпожа Ясакова, которая вину не признает, получила пятилетний срок.

Адвокат Александр Толстоконец сообщил “Ъ”, что обжалует приговор. По его словам, у подзащитной не было никакого умысла на хищение денег Игоря Малоземова. Она продавала здание через риэлторское агентство любому покупателю, а на момент сделки господин Малоземов не имел собственных средств — 55 млн руб. ему предоставил банк лишь 12 августа 2021 года.

Подробнее — в материале «Ъ» «Женщина и ее приговор».