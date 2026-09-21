Женщина и ее приговор
Бывшего вице-президента «Оборонстроя» посадили за мошенничество с недвижимостью
Суд в Москве вынес приговор бывшему вице-президенту АНО «Оборонстрой» Ирине Ясаковой. По версии следствия, фигурантка обманула бывшего советника главы ФТС и коммерсанта Игоря Малоземова, продав ему недвижимость управделами президента (УДП) России в самом центре столицы, приобретенную ей на аукционе, признанном недействительным. Госпожа Ясакова, которая вину не признает, получила пятилетний срок.
Ирину Ясакову суд признал виновной в мошенничестве и приговорил к пяти годам
Фото: Мария Летова / Коммерсантъ
Ирина Ясакова, дело которой рассмотрел Мещанский райсуд, являлась депутатом законодательного собрания Вологодской области, возглавляла компании «Оборонстрой» и «Оборонэнерго», написала книгу «Женщина и ее карьера».
Суд же признал Ирину Ясакову виновной в особо крупном мошенничестве, назначив пятилетний срок вместо семи с половиной лет, запрошенных прокурором.
По версии следствия, Ирина Ясакова приобрела на аукционе дом №3, стр. 8 в Романовом переулке Москвы, ранее принадлежавший УДП, который летом 2021 года продала предпринимателю Игорю Малоземову за 54,5 млн руб.
Однако покупатель собственником так и не стал, так как Второй кассационный суд общей юрисдикции 2 декабря 2020 года признал аукцион недействительным. Якобы госпожа Ясакова знала о решении кассации, тем не менее совершила незаконную сделку.
Потерпевший Малоземов заявил к подсудимой иск на 144 млн руб., сообщив, что сделал в здании дорогостоящий ремонт. Однако суд взыскивать ущерб не стал, решив, что дело в этой части должно быть рассмотрено в порядке гражданского, а не уголовного судопроизводства.
Адвокат Александр Толстоконец сообщил “Ъ”, что обжалует приговор.
По его словам, у подзащитной не было никакого умысла на хищение денег Игоря Малоземова. Она продавала здание через риэлторское агентство любому покупателю, а на момент сделки господин Малоземов не имел собственных средств — 55 млн руб. ему предоставил банк лишь 12 августа 2021 года. Защита полагает, что умысел на завладение еще не существующим имуществом в виде денег отсутствует.
Сейчас, по данным защиты, владельцем здания является Российская Федерация, но потерпевшая сторона продолжает пользоваться спорным объектом.