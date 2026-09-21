Женщина и ее приговор

Суд в Москве вынес приговор бывшему вице-президенту АНО «Оборонстрой» Ирине Ясаковой. По версии следствия, фигурантка обманула бывшего советника главы ФТС и коммерсанта Игоря Малоземова, продав ему недвижимость управделами президента (УДП) России в самом центре столицы, приобретенную ей на аукционе, признанном недействительным. Госпожа Ясакова, которая вину не признает, получила пятилетний срок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ирину Ясакову суд признал виновной в мошенничестве и приговорил к пяти годам

Фото: Мария Летова / Коммерсантъ Ирину Ясакову суд признал виновной в мошенничестве и приговорил к пяти годам

Фото: Мария Летова / Коммерсантъ

Ирина Ясакова, дело которой рассмотрел Мещанский райсуд, являлась депутатом законодательного собрания Вологодской области, возглавляла компании «Оборонстрой» и «Оборонэнерго», написала книгу «Женщина и ее карьера».

Суд же признал Ирину Ясакову виновной в особо крупном мошенничестве, назначив пятилетний срок вместо семи с половиной лет, запрошенных прокурором.

По версии следствия, Ирина Ясакова приобрела на аукционе дом №3, стр. 8 в Романовом переулке Москвы, ранее принадлежавший УДП, который летом 2021 года продала предпринимателю Игорю Малоземову за 54,5 млн руб.

Однако покупатель собственником так и не стал, так как Второй кассационный суд общей юрисдикции 2 декабря 2020 года признал аукцион недействительным. Якобы госпожа Ясакова знала о решении кассации, тем не менее совершила незаконную сделку.

Потерпевший Малоземов заявил к подсудимой иск на 144 млн руб., сообщив, что сделал в здании дорогостоящий ремонт. Однако суд взыскивать ущерб не стал, решив, что дело в этой части должно быть рассмотрено в порядке гражданского, а не уголовного судопроизводства.

Адвокат Александр Толстоконец сообщил “Ъ”, что обжалует приговор.

По его словам, у подзащитной не было никакого умысла на хищение денег Игоря Малоземова. Она продавала здание через риэлторское агентство любому покупателю, а на момент сделки господин Малоземов не имел собственных средств — 55 млн руб. ему предоставил банк лишь 12 августа 2021 года. Защита полагает, что умысел на завладение еще не существующим имуществом в виде денег отсутствует.

Сейчас, по данным защиты, владельцем здания является Российская Федерация, но потерпевшая сторона продолжает пользоваться спорным объектом.

Ефим Брянцев