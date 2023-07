Все идет по клану

Сто лет назад в городе Кокомо, штат Индиана, состоялось самое крупное массовое мероприятие в истории Ку-Клукс-Клана. С 30 июня по 4 июля 1923 года около 200 тыс. членов организации приняли участие в празднике в городском парке «Малфалфа». В 1920-е годы во «втором» Ку-Клукс-Клане состояли миллионы американцев. «Невидимая империя» была могущественной силой, пока не случился крупный скандал.

Фото: George Rinhart / Corbis / Getty Images

Первый, второй, третий

За всю историю США было три Ку-Клукс-Клана. Первый появился вскоре после окончания гражданской войны 1861–1865 годов. Его создали в Пуласки, штат Теннесси, шесть бывших офицеров армии Конфедеративных Штатов Америки (КША), проигравшей армии Юга. Белые балахоны с коническим капюшоном, закрывающим лицо, были позаимствованы у тайного общества «Сыны Мальты». Первоначально Ку-Клукс-Клан был чем-то вроде кружка по интересам, члены которого то ли играли в масонов, то ли пародировали их. Но с ростом числа членов изменилась идеология.

Члены тайной организации проповедовали величие белой расы, запугивали, пороли и убивали политических активистов, поддерживавших политику победившего Севера, а также политически активных афроамериканцев, особенно перед президентскими выборами 1868 года.

В лидеры организации вышел отставной генерал проигравшей армии Натаниэль (Натан) Бедфорд Форрест. В 1869 году он отдал приказ о роспуске Ку-Клукс-Клана. Окончательно первый клан прекратил существование в 1872-м, после суда над членами организации в Южной Каролине. Третий Ку-Клукс-Клан возник после Второй мировой войны и существует до сих пор в виде разрозненных групп. В 2017 году в США насчитывалось около 3 тыс. куклуксклановцев.

Самым популярным и многочисленным из трех Ку-Клукс-Кланов был второй. На пике его популярности белые балахоны с капюшонами носили миллионы американцев.

Источники вдохновения

Фото: Getty Images

В самом начале XX века (точная дата неизвестна) бывший священник баптистской церкви, популярный и высокооплачиваемый лектор Томас Диксон-младший пошел в театр. Сценическая версия романа Гарриет Бичер-Стоу «Хижина дяди Тома, или Жизнь среди низших» привела его в негодование. Он дал себе слово написать «правдивую историю Юга».

В 1902 году Диксон-младший опубликовал свою первую книгу — «Пятна барса. Роман о бремени белого человека. 1865–1900» (The Leopard`s Spots: A Romance of the White Man`s Burden — 1865–1900). Имена нескольких персонажей книги были позаимствованы у Бичер-Стоу. Том, например, из афроамериканца превратился в белого, бывшего солдата армии КША, семью которого терроризируют темнокожие. Текст книги предваряла цитата из Библии: «Может ли Ефиоплянин переменить кожу свою и барс — пятна свои?» (Иеремия, 13:23). Главная мысль романа была такой: чернокожие могут быть только насильниками и убийцами, они не могут измениться. Расистскую книгу публика приняла на ура. За полгода было продано более 100 тыс. экземпляров.

Не меньшей популярностью пользовалась и книга-продолжение — «Член клана: исторический роман о Ку-Клукс-Клане» (The Clansman: An Historical Romance of the Ku Klux Klan). Опубликованный в 1905 году роман был посвящен «памяти шотландско-ирландского лидера южан, моего дяди полковника Лероя Макафи, Великого титана невидимой империи Ку-Клукс-Клана».

Кроме дяди Макафи в первом Ку-Клукс-Клане состоял также отец писателя Томас Диксон-старший, бывший до поражения Юга в Гражданской войне богатым рабовладельцем.

В 1915 году на экраны вышел немой кинофильм Дэвида Уорка Гриффита «Рождение нации» (A Birth of Nation), снятый по мотивам «Члена клана» и «Пятен барса». Картина знаменовала собой новую веху в американском и мировом кинематографе. Три часа экранного времени, ранее невиданные технические приемы: крупные планы и монтажный переход «в затемнение», массовые батальные сцены, специально для фильма написанная оркестровая партитура. На съемки было потрачено более $100 тыс. (около $3 млн в переводе на современные доллары). Кассовые сборы составили не менее $20 млн, по некоторым оценкам — в пять раз больше.

Фото: David W. Griffith Corp.

В 1916 году Диксон-младший выдвинул идею установки конной статуи своего дяди Макафи в городе Шелби, штат Южная Каролина. На памятнике полковник Макафи должен был быть в балахоне с капюшоном. В прессе развернулась дискуссия — в балахоне или в форме армии КША? Правда, в итоге памятник так и не появился.

Благодаря расистским книгам Диксона и фильму Гриффита в американском обществе приобрела большую популярность концепция lost cause.

Устоявшегося перевода этого термина на русский нет. Близкое по смыслу выражение — «безнадежное предприятие».

Общая идея этой псевдоисторической теории такова. В войне Севера с Югом южане сражались за правое дело. Ужасы рабства — пропаганда северян. На самом деле рабовладельцы с рабами были одной большой и дружной семьей. Сельскохозяйственный Юг воевал с промышленно развитым Севером не из-за вопроса о рабстве. Южане отражали агрессию северян, отстаивали право каждого штата на самоопределение. За Севером была промышленная мощь и большая по размерам армия. Южане были героями и талантливыми военными. Армия КША не смогла победить, но она сражалась за правое дело.

Отец-основатель

Фото: Archive Photos / Getty Images

Второй Ку-Клукс-Клан родился в год выхода «Рождения нации» на экраны. Известно точное место и время рождения. Гора Стоун, штат Джорджия. 25 ноября 1915 года, День благодарения. Организацию, которая, казалось бы, канула в Лету, возродил Уильям Джозеф Симмонс.

Симмонс родился в 1880 году в небольшом городке Харперсвиль, штат Алабама, в семье врача. Пойти по стопам отца ему не удалось. По словам самого Симмонса, он поступил в Университет Джонса Хопкинса, но не смог продолжить учебу из-за нехватки денег. Несостоявшийся медик принял участие в испано-американской войне 1898 года и даже дослужился до полковника (опять же, по его словам). По возвращении домой он стал священнослужителем Методистской епископальной церкви Юга (главным ее отличием от Методистской епископальной церкви Севера было одобрение рабства). В 1912-м Симмонс был изгнан из церковных рядов. Он состоял во множестве протестантских братств одновременно.

Фильм «Рождение нации» произвел на Симмонса сильнейшее впечатление. Вскоре после просмотра Симмонс попал под машину. Лежа на больничной койке, он и решил возродить Ку-Клукс-Клан. Вечером 25 ноября 1915 года он вместе с 15 друзьями поднялся на гору Стоун.

Построив алтарь, Симмонс поместил на него американский флаг, Библию и обнаженный клинок. Затем зажег самодельный деревянный крест, произнес несколько фраз о братстве людей и провозгласил себя Великим магом невидимой империи Ку-Клукс-Клана.

От других протестантских братств Ку-Клукс-Клан отличался тем, что в него могли вступить только белые мужчины. Для членов организации Симмонс написал «настольную книгу» — «Клоран». Игра слов с заменой «к» на «кл» была очень популярна в Ку-Клукс-Клане. Клановцы встречались в клавернах (klavern) и вели клазговоры (klanversation).

Мастера раскрутки

Фото: Getty Images

На первых порах число членов новой организации росло медленно. Ситуация кардинально изменилась после 7 июня 1920 года. В этот день Симмонс подписал контракт с агентством Southern Publicity Association, занимавшимся пропагандой и сбором пожертвований. Кроме Ку-Клукс-Клана в числе клиентов агентства были Антисалунная лига (призывавшая к запрету спиртного), Красный Крест, Армия спасения и Ассоциация молодых христиан (Young Mens Christian Association).

Владельцами и руководителями Southern Publicity Association были Эдвард Янг Кларк и Мэри Элизабет Тайлер. По контракту с Симмонсом они должны были получать процент с членского вноса каждого нового члена организации. Рекрутеры агентства путешествовали по стране и присылали в Southern Publicity Association отчеты о накладных расходах (отели, поезда, питание, сигары, стирка, услуги машинисток и стенографисток, почтовые марки). Многие рекрутеры сами состояли в Ку-Клукс-Клане.

Для привлечения новых членов были придуманы слоганы «Орден высокого класса для умных людей с сильным характером» и «Классный орден для высшего класса».

Размер членского взноса составлял $10. По данным Бюро расследований (в 1935 году переименовано в Федеральное бюро расследований), Кларк из этой суммы получал $8. По другим данным, выглядящим более правдоподобно, Southern Publicity Association (то есть Кларк и Тайлер) получало $4, Симмонс — $1, рекрутеры — от $2 до $3, остальное шло на нужды клана. Кларк также владел фирмой, торговавшей белыми балахонами с капюшонами. За первые 16 месяцев в ряды Ку-Клукс-Клана вступили от 85 тыс. до 100 тыс. человек.

Эдвард Янг Кларк до создания Southern Publicity Association был рекламным агентом. Его коллега Мэри Элизабет Тайлер опередила свое время. В Америке начала XX века бизнесвумен было очень мало. Тайлер родилась в 1881 году, первый раз вышла замуж в 14 лет, лишилась мужа (он то ли ее бросил, то ли скончался) в 15, затем еще несколько раз побывала замужем. В 1910-е годы в Атланте она активно участвовала в деятельности женского общества «Дочери Америки», выступавшего против иммиграции. Занимаясь пропагандой идей общества, она познакомилась с Кларком. По некоторым данным, за первые 15 месяцев работы на Ку-Клукс-Клан их совместное предприятие заработало около $200 тыс. Тайлер владела газетой Ку-Клукс-Клана Searchlight («Прожектор»). Тайлер и Кларк совместно владели агентством недвижимости, занимавшимся сделками с объектами, использовавшимися братством.

Кларк вместе с Симмонсом сформулировали главные цели Ку-Клукс-Клана. Тайная империя должна была бороться с врагами: алкоголиками, развратными женщинами, евреями, афроамериканцами, католиками, иммигрантами, коммунистами, сторонниками теории Дарвина — в общем, практически со всеми, кроме родившихся в США протестантов англо-саксонского происхождения.

Была разработана территориально-административная структура «невидимой империи» и иерархия званий. Империя делилась на области, области — на доминионы, доминионы — на провинции.

Низовым звеном являлся клан (ячейка). Великий маг стал также Имперским магом. Руководители разного уровня носили громкие звания: Великий дракон, Великий титан, Великий гигант, Великий циклоп и т. п. Для новобранцев проводились торжественные обряды инициации.

В газетах врать не будут

Фото: LOC

6 сентября 1921 года газета New York World опубликовала статью «Война Ку-Клукс-Клана против католиков, евреев». В журналистском расследовании рассказывалось, что Ку-Клукс-Клан получил большую власть, приняв в свои ряды государственных чиновников, и много денег за счет членских взносов. Вслед за первой было опубликовано еще 20 статей: о ритуалах Ку-Клукс-Клана, о расистской и антисемитской идеологии, о преступлениях, совершаемых членами организации, о том, как местные власти покрывают эти преступления. Статьи выходили ежедневно, их перепечатывали другие газеты, а The New York Times их рекламировала.

Статьи прочли около 2 млн человек. У газетных киосков в Нью-Йорке за очередным номером New York World выстраивались очереди. В 1922 году этот цикл статей был отмечен Пулитцеровской премией.

На публикации обратили внимание власти. Министерство юстиции и несколько конгрессменов заявили, что будет проведено расследование деятельности Ку-Клукс-Клана. Руководство Ку-Клукс-Клана, в свою очередь, сообщило, что будет судиться с газетой и намерено взыскать с нее компенсацию морального ущерба в размере $10 млн. Дальше громкого заявления дело не пошло.

Фото: LOC

В октябре 1921 года начались слушания в Конгрессе США. Представитель газеты заявил, что «Ку-Клукс-Клан и американские общественные институты, созданные отцами-основателями нации и гарантированные конституцией» не могут сосуществовать. Симмонс давал показания комиссии Конгресса на протяжении трех дней. Он пытался доказать, что его организация занимается исключительно общественно полезной деятельностью. Он утверждал, что обвинения газеты New York World объясняются тем, что ее владелец Ральф Пулитцер — еврей (Ральф Пулитцер был протестантом, принадлежал к Епископальной церкви, как и его мать, евреем по рождению был его отец Джозеф). Кроме того, Симмонс обвинил газету в том, что она вместе с другими газетами является «оплотом Демократической партии».

Слушания в Конгрессе США никак не повлияли на деятельность Ку-Клукс-Клана. Если после серии статей число членов организации незначительно уменьшилось, то слушания сыграли роль своеобразной рекламы: после них клан стал ежедневно пополняться 5 тыс. новых членов.

В начале 1920-х годов в Ку-Клукс-Клане состояло более 2 млн человек. К 1924-му в США насчитывалось около 3 млн куклуксклановцев.

Перестановки в верхах

Фото: National Photo Company / Library of Congress / Corbis / VCG / Getty Images

Еще до того как Ку-Клукс-Клан стал клиентом Southern Publicity Association, в 1919 году, Кларк и Тайлер были арестованы в Атланте за «непристойное поведение», то есть за внебрачную связь. Это произошло после того, как жена Кларка подала на развод, обвинив его в неверности. Факт ареста стал широко известен в 1921 году после публикации цикла статей в New York World. Многие члены Ку-Клукс-Клана, узнав об этом, были возмущены — не только фактом прелюбодеяния, но и тем, что женщина сыграла важную роль в создании организации. В сентябре 1921 года Кларк и Тайлер подали в отставку по требованию руководства Ку-Клукс-Клана.

Скандал не повлиял на финансовое положение Тайлер. В 1921 году она закончила строительство в Атланте роскошного дома в классическом стиле, в котором жила до 1924-го (в 2006-м здание было признано памятником архитектуры).

Кларк вернулся в руководство клана вскоре после скандала. 10 мая 1922 года Симмонс назначил его исполняющим обязанности Имперского мага сроком на шесть месяцев. Одновременно Кларк был Имперским клейлифом (вице-президентом, от слова «bailiff» — «бальи») и Имперским клиглом (рекрутером, от слова «eagle» — «орел»).

Фото: George Rinhart / Corbis / Getty Images

Еще полгода спустя произошла обратная рокировка. В октябре 1922 года исполняющий обязанности Имперского мага Ку-Клукс-Клана Эдвард Янг Кларк объявил, что покидает свой пост, оставаясь рядовым членом организации (при этом как бывший руководитель он получал новый почетный титул — Имперский гигант). Власть в организации он передал с 10 ноября Уильяму Симмонсу. Заявляя об отставке, Кларк сказал, что стал жертвой многочисленных нападок. Он отрицал, что заработал состояние благодаря посту руководителя, а причиной отставки назвал личные обстоятельства.

Однако в том же месяце Симмонс был отстранен от руководства, новым Великим магом стал Хирам Уэсли Эванс.

В начале января 1924 года Император Ку-Клукс-Клана Симмонс (так звучал его титул после отставки) и Имперский гигант Кларк были изгнаны из рядов организации за оппозицию новому Великому магу Эвансу. Официально обвинение звучало так: «за активные попытки нанести вред организации» и за «сотрудничество с врагами ордена». И Кларк, и Симмонс назвали это решение незаконным. Существует версия, по которой Симмонс согласился отстраниться от дел, после того как Эванс заплатил ему около $145 тыс.

Гувер против клана

Фото: LOC

В 1922 году заместитель директора Бюро расследований Эдгар Гувер получил через знакомого журналиста записку от губернатора штата Луизиана Джона Паркера. Паркер жаловался на то, что Ку-Клукс-Клан фактически контролирует серверную половину штата, члены организации похищают и пытают людей, убили двух политических противников и грозятся убивать дальше. В Бюро расследований начали искать, в чем можно обвинить Кларка (он, а не Симмонс считался реальным лидером).

В марте 1923 года Кларк предстал перед судом по обвинению в нарушении закона Манна («Закон о перевозке белых рабынь»). Этот закон, первоначально направленный на борьбу с проституцией, запрещал перевозку женщины или девушки из одного штата в другой для вовлечения ее в проституцию или с «другими аморальными целями».

Кларк и Тайлер в феврале 1921 года совершили поездку из Хьюстона, штат Техас, в Новый Орлеан, штат Луизиана. То есть пересекли границу штата. Они не были супругами — вот и аморальная цель.

Из 12 присяжных 6 были членами Ку-Клукс-Клана. Кларк был отпущен до суда под залог в $1 тыс. Год спустя на суде он признал себя виновным и был оштрафован на $5 тыс. (покупательная способность доллара тогда была в 18 раз выше, чем сейчас). Судья, выносивший приговор, заявил, что, если бы подсудимый отказался признавать себя виновным, он отправил бы его за решетку.

Как сложилась дальнейшая судьба Эдварда Янга Кларка и Мэри Элизабет Тайлер В июле 1924 года Кларк создал новую организацию — «Мистическое королевство». Заявленная цель — объединение протестантов с белым цветом кожи ради сохранения веры и расового единства. По утверждению Кларка, в ордене насчитывалось около 5 тыс. членов. Больше всего в Чикаго — 800 человек. В планах ордена была постройка роддома в Атланте стоимостью $1 млн и лечебницы для наркоманов в Чикаго стоимостью $2 млн, обсуждалась также возможность создания консерватории. Планы так и остались планами. В 1926 году Кларк основал новое общество — «Верховное королевство». Его целью было изгнание из школ и колледжей «пропагандистов эволюции, атеизма и революции». В штате Джорджия общество опросило всех педагогов, выяснив их отношение к упомянутым вопросам. Четверых учителей в школах Атланты (крупнейшего города штата) и профессора Университета штата Джорджия общество осудило как сторонников теории эволюции Дарвина и объявило, что будет добиваться их отставки. После победы над учителями общество планировало заняться священниками и политиками, пропагандирующими такие же взгляды. В отличие от Ку-Клукс-Клана, в общество было разрешено принимать католиков и евреев, если те разделяли принципы и цели общества. Сведения о дальнейшей жизни бывшего и. о. Великого мага отрывочны. В 1934 году Кларк и его жена были осуждены за почтовое мошенничество, связанное с очередным созданным им орденом — Esskaye. Эдвард Янг Кларк получил шесть лет тюрьмы, Марта Энн Кларк — два года. После выхода на свободу Кларк возглавил издательство Monarch Publishing, выпустившее в 1939-м последнюю повесть Томаса Диксона-младшего «Огненный меч» (The Flaming Sword). В этой антиутопии (с точки зрения куклуксклановцев) темнокожие и коммунисты захватывали власть в США и устанавливали Советскую Республику Соединенных Штатов, а главная героиня жертвовала $10 млн на то, чтобы репатриировать всех американцев африканского происхождения в Африку. В сентябре 1939 года Кларк был объявлен в розыск, а в июле 1940-го арестован в Чикаго. Его обвинили в том, что он не оплатил в отеле счет на $600, обналичил необеспеченный банковский чек на $76 и не вернул долг в размере $600. Следующее и последнее упоминание о Кларке в американской прессе относится к 1949 году. Тогда он был арестован в Нью-Йорке по обвинению в нарушении условий досрочного освобождения. Его должны были доставить в Атланту для дальнейшего отбывания наказания (от четырех до семи лет тюрьмы за незаконное использование банковского чека). На вокзале, пока сопровождающий его сотрудник полиции покупал билеты, 73-летний Имперский гигант сбежал. Дата и обстоятельства его смерти неизвестны. Мэри Элизабет Тайлер в 1924 году переехала в Калифорнию. 10 сентября 1924 года она скончалась в городе Альтадена, штат Калифорния. Размер оставленного ей наследства оценивался в $500 тыс. После смерти Тайлер ее дом в Атланте был продан с молотка и впоследствии сменил много хозяев.

В сентябре 1923 года Кларк был арестован после того, как в его дорожной сумке обнаружилась литровая бутылка со спиртным. Его отпустили под залог в $2 тыс. Суд состоялся в апреле 1924-го, обвинения с Кларка были сняты. Он заявил, что спиртное ему подбросили.

Белоколпачный террор

Фото: Getty Images

Члены Ку-Клукс-Клана считали себя вправе быть судьями и исполнителями приговоров. Они систематически избивали, пороли, убивали чернокожих: мужчин, женщин, детей, стариков, инвалидов.

Жертвами становились и другие «враги»: католики, евреи, иммигранты, даже белые, если они «аморально» себя вели или выступали против Ку-Клукс-Клана.

Многие деятели церкви, особенно в южных штатах, поддерживали Ку-Клукс-Клан, что придавало самосуду некое подобие легитимности.

Вот лишь несколько примеров.

31 мая — 1 июня 1921 года в Талсе, штат Оклахома, произошел погром. По разным данным, погибли от 39 до 300 человек, сотни получили ранения. Активным участником погрома был основатель местного отделения Ку-Клукс-Клана Уайетт Тейт Брейди.

22 апреля 1922 года десятки куклуксклановцев напали на дом подпольных торговцев спиртным (к тому же испаноговорящих католиков) братьев Эльдуайен. Нападавшие схватили братьев и, угрожая убийством, отвезли в местную тюрьму, затем перевезли в другую. В обеих тюрьмах официальные лица отказались взять братьев под стражу. При встрече с сотрудником Службы маршалов США один из куклуксклановцев, Мед Мошер, попытался применить оружие, но маршал выстрелил первым. Мошер был убит. Братья по клану похоронили его с почестями.

14 октября 1922 года девять куклуксклановцев похитили, вывезли в лес и нанесли 30 ударов плетью Теодору Ширлману, мэру города Либерти, штат Канзас. «Преступление» Ширлмана заключалось в том, что он был католиком. Ширлман подал на город в суд, требуя компенсацию в $30 тыс. Присяжные присудили ему $1.

В январе 1923 года белый шофер из Гейнсвилла, штат Флорида, был жестоко избит членами клана за то, что «бегал за другой женщиной», имея жену и детей.

Весной 1923 года три жителя города Киссимми, штат Флорида, были выпороты и вымазаны в смоле и перьях.

В округе Патнам, штат Флорида, за 1926 год куклуксклановцы выпороли 63 человек, 2 из которых скончались. Члены Ку-Клукс-Клана оправдывались тем, что наказывают только торговцев спиртным и содержателей борделей.

В Алабаме выпороли разведенную женщину за то, что она повторно вышла замуж. После истязания ей подарили баночку вазелина — смазать раны.

В Джорджии 60 плетей получила женщина, обвиненная в «аморальном поведении и непосещении церкви». Когда ей попытался прийти на помощь 15-летний сын, он получил такое же наказание. В обоих случаях рядом с куклуксклановцами были местные священники. В Оклахоме члены клана пороли девушек, катавшихся на автомобиле с юношами.

Клан идет в политику

Фото: LOC

Наибольшей популярностью Ку-Клукс-Клан пользовался в штатах Индиана (число членов организации в штате достигало 240 тыс. человек), Огайо (195 тыс. сторонников), Техас (190 тыс.), Пенсильвания (150 тыс.).

Став организацией, объединявшей миллионы единомышленников, Ку-Клукс-Клан начал оказывать влияние на политические процессы.

В 1922 году поддержка Ку-Клукс-Клана впервые определила победу на выборах: демократ Эрл Бредфорд Мэйфилд был избран в Сенат. В 1926 году благодаря поддержке Ку-Клукс-Клана Бибб Грейвз стал губернатором Алабамы, а Хьюго Блэк — сенатором США от этого штата.

Ку-Клукс-Клан играл важную роль в избирательных кампаниях перед президентскими выборами 1924 и 1928 годов, на выборах губернаторов, сенаторов, конгрессменов, судей. В 1920-е годы 75 депутатов Палаты представителей были избраны при поддержке Ку-Клукс-Клана.

Кто-то из политиков сотрудничал с Ку-Клукс-Кланом исходя из своих убеждений, кто-то просто шел на сотрудничество с влиятельным союзником.

Штат Индиана был практически под контролем политиков, связанных с Ку-Клукс-Кланом. Не случайно летом 1923 года самое крупное мероприятие клана прошло именно там. В городе Кокомо, население которого насчитывало около 30 тыс. человек, День независимости США праздновали 200 тыс. куклуксклановцев. Осенью того же года индианское отделение клана отделилось от центральной организации. «Клан Индианы» возглавил Великий дракон Дэвид Кертис «Стив» Стивенсон, получивший возможность взимать процент с членских взносов и торговать балахонами.

Штат Индиана был самым «ку-клукс-клановским» штатом США



В штате Орегон куклуксклановцы добились увольнения из школ штата трех учителей-католиков. В 1922 году им удалось добиться принятия на референдуме так называемого «Закона об обязательном образовании», по которому дети в возрасте от 8 до 16 лет могли посещать только государственные школы. В первую очередь закон был направлен против католических школ. В 1925 году Верховный суд признал его неконституционным.

Из политиков, не придерживавшихся расистских взглядов, с растущим влиянием Ку-Клукс-Клана боролись немногие. На предвыборном конвенте (съезде) Демократической партии 1924 года в Нью-Йорке сенатор Оскар Андервуд, претендовавший на выдвижение кандидатом в президенты, предложил включить в предвыборную платформу партии пункт с осуждением Ку-Клукс-Клана. При голосовании для принятия предложения Андервуда не хватило одного голоса.

В 1925 году разразился громкий скандал, который сильно ударил по репутации Ку-Клукс-Клана и привел к резкому снижению числа его сторонников.

15 марта 1925 года главный куклуксклановец Индианы Стивенсон пригласил к себе домой Мэдж Оберхольцер, работавшую его помощницей во время сессии законодательного собрания штата. Сначала он заставил девушку пить спиртное. Потом, угрожая оружием, вынудил поехать с ним на его личном поезде в Чикаго. В купе поезда он изнасиловал и искусал ее. Чувствуя себя опозоренной, Мэдж приняла три таблетки сулемы (хлорида ртути). Отравление сулемой привело к ее смерти. Но она успела дать письменные показания полиции.

Стивенсон был привлечен к суду. Его признали виновным в похищении, изнасиловании и непредумышленном убийстве и приговорили к пожизненному заключению. Он надеялся получить помилование от губернатора Эдварда Джексона, избранного на свой пост благодаря поддержке Ку-Клукс-Клана. Но не получил. Тогда Стивенсон рассказал газете Indianapolis Times о взятках, которые Ку-Клукс-Клан давал политикам штата, включая губернатора.

Как сложилась дальнейшая судьба Дэвида Кертиса Стивенсона 23 марта 1950 года, после 25 лет заключения, Стивенсон был освобожден условно-досрочно. 25 сентября он исчез, нарушив условия УДО. 15 декабря был пойман и по приговору суда отправлен в тюрьму еще на десять лет. 22 декабря 1956 года он получил помилование при условии, что покинет штат Индиана и никогда в него не вернется. Стивенсон нарушил это условие, поселившись в Сеймуре, пятом по величине городе штата. Там он женился на Марте Дикинсон. Затем Стивенсон переехал в город Джонсборо, штат Теннесси. Работал в местной газете, женился на Марте Мюррей Саттон. В 1961 году 70-летний Стивенсон был арестован в Индепенденсе, штат Миссури, по обвинению в покушении на изнасилование 16-летней девушки. Его оштрафовали на $300, обвинение было снято в связи с нехваткой улик. Стивенсон скончался в 1966-м. В 1971-м его первая жена подала на развод, не зная ни о второй жене, ни о смерти супруга.

Разразившийся скандал привел к нескольким отставкам и массовому исходу жителей Индианы из рядов Ку-Клукс-Клана.

К 1928 году в «Клане Индианы» осталось 4 тыс. членов. То же самое происходило и в других штатах.

В 1930 году численность членов Ку-Клукс-Клана во всей стране оценивалась в 30 тыс. человек. В рядах организации остались худшие из худших.

В Тампе, штат Флорида, в 1937 году куклуксклановцы выпороли, кастрировали, вымазали в смоле и перьях профсоюзного деятеля Джозефа Шумейкера. От полученных ран тот скончался. Девять членов клана были осуждены за убийство.

В 1939 году Великий маг Эванс продал организацию ветеринару Джеймсу Арнольду Коулскотту и акушеру Сэмюэлу Грину. В 1944-м налоговое ведомство решило взыскать с Ку-Клукс-Клана недоимку по налогам за прошлые годы на сумму $685 тыс., после чего Коулскотт заявил о роспуске организации.

Алексей Алексеев