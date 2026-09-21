На фестивале в Сан-Себастьяне показали фильмы Кальдеры и Найштата

На фестивале в Сан-Себастьяне, который активно разыгрывает карту испаноязычного кино, начались конкурсные показы. Фильм испанца Хавьера Руиса Кальдеры «Еще пять минут» подавался «на большой лопате» и с энтузиазмом был встречен местной публикой. Когда мы знакомимся с героями, оба — что муж, что жена — выглядят такими заурядными и неинтересными ни с какой стороны, что скулы сводит от скуки.

Больше своеобразия обнаруживается в аргентинском «Глаксо» Бенджамина Найштата, несмотря на очевидную литературность основы фильма — романа Эрнана Ронсино. Тут «петля времени» образуется из политической истории Аргентины, не раз возвращавшей страну к военной диктатуре на протяжении трех десятилетий — от середины 1950-х до середины 1980-х годов. В самом сюжете эти события отзываются лишь рикошетом, поскольку он посвящен частной жизни четырех неразлучных друзей.

Подробнее — в материале «Ъ» «Пять минут без притворства».