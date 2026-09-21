Лионель Месси забил свой 75-й гол со штрафного

Лионель Месси вплотную приблизился к очередному футбольному рекорду. Гол в ворота «Сан-Диего» в первенстве американской лиги MLS стал для выдающегося аргентинца 75-м голом, забитым ударом со штрафного. По этому показателю он теперь занимает второе место, уступая всего три мяча малоизвестному бразильцу Марселинью Кариоке.

В десятку лучших умельцев забивать штрафные Месси вошел давно. Сейчас ее замыкает с 62 голами бразильский гений рубежа 1970-х и 1980-х Зико. Криштиану Роналду, который, как известно, мастер не обводящих, а прямых ударов, опережает его на два мяча, подбираясь к специалистам далекого и недалекого прошлого: Хорхе Аравене, Синише Михайловичу, Маркусу Асунсану, Жунинью Пернамбукану, Роберту Динамиту.

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