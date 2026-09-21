Стандартенфюрер

Лионель Месси вплотную подобрался к очередному футбольному рекорду. Гол в ворота «Сан-Диего», с которым его «Интер Майами» сыграл вничью — 2:2 — в первенстве американской лиги MLS, стал для выдающегося аргентинца 75-м забитым ударом со штрафного. По этому показателю он теперь занимает второе место в истории футбола, уступая всего три мяча возглавляющему классификацию давно завершившему неброскую, если не считать умения исполнять стандарты, карьеру бразильцу Марселинью Кариоке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В 39 лет Лионель Месси не утратил умения закручивать мячи с левой ноги в ворота, исполняя штрафные удары

Фото: Megan Briggs / Getty Images В 39 лет Лионель Месси не утратил умения закручивать мячи с левой ноги в ворота, исполняя штрафные удары

Фото: Megan Briggs / Getty Images

Этот момент, конечно, в любом случае попал бы в число хитов футбольного уикенда, как любой момент, показывающий, что Лионель Месси и в 39 по-прежнему потрясающе хорош. Шла середина первого тайма матча регулярного чемпионата MLS, в котором его «Интер Майами» уступал на выезде «Сан-Диего» — 0:1. Месси заставил оппонента сфолить возле правого для атакующих угла штрафной площадки, а потом сам же исполнил стандарт с точки, которая, как знает любой, кто более или менее внимательно за ним следит, идеально подходит восьмикратному обладателю «Золотого мяча». Аргентинец ввинтил мяч своей левой в нижний угол ворот.

Встреча, в которой «Интер Майами» во втором тайме вел, но преимущество не удержал, завершилась вничью — 2:2. Но после нее обсуждался не столько ее итог, сколько персональная статистика Месси.

Например, гол был для него 20-м в первенстве. А больше ни у кого нет, хотя форвардов высокого уровня в американской лиге сейчас немало. Причем этой отметки — в два десятка мячей — Месси достиг во всех своих трех полных сезонах в MLS, куда перебрался из ПСЖ летом 2023 года. А такая, из трех чемпионатов, серия была, помимо него, только у Дениса Буанги из «Лос-Анджелеса». В общей сложности это был уже 101-й гол Месси за «Интер Майами» и 930-й в профессиональной карьере. То есть вполне можно представить, как он замахивается на тысячу, пока официально никем не покоренную. Хотя вечный соперник Криштиану Роналду все же к ней гораздо ближе: у того 979 мячей.

Но еще сильнее взгляд цепляла другая цифра, на которую, кажется, раньше обращали внимание не так пристально. Она связана со способом, которым он отличился в матче с «Сан-Диего».

Речь о количестве голов, забитых Лионелем Месси прямыми ударами со штрафных. А нынешний, оказывается, был уже 75-м.

В десятку главных умельцев забивать штрафные Месси вошел давным-давно. Сейчас ее замыкает с 62 голами бразильский гений рубежа 1970-х и 1980-х Зико. Криштиану Роналду, который, как известно, мастер не обводящих, как фактически все лидеры классификации, а прежде всего прямых — на силу — ударов, опережает его на два мяча, подбираясь к специалистам далекого и недалекого прошлого: Хорхе Аравене, Синише Михайловичу, Маркусу Асунсану, Жунинью Пернамбукану, Роберту Динамиту.

Так вот выяснилось, что Лионель Месси продвинулся так далеко, что выскочил уже на вторую строчку иерархии, только что скинув с нее Жаира, бразильского футболиста еще более трагической судьбы, чем Зико, так и не завоевавший, несмотря на собственный класс и такой же феноменальный класс партнеров по сборной, титул чемпиона мира. Его сборная все время оступалась на ровном месте.

Жаир был потрясающе хорош восемь десятилетий назад, считался чуть ли не футбольным волшебником. Он был одним из лидеров той сборной Бразилии, которая, казалось, никак не могла упустить золото домашнего мирового первенства 1950 года, но упустила его, проиграв решающий матч уругвайцам. После этого на родине ее игроков прокляли, а карьера Жаира пошла под откос.

Перед Лионелем Месси лишь один игрок, и тоже бразильский. Правда, многим фанатам это имя — Марселинью Кариока — ни о чем не говорит.

Дело в том, что его карьера, как ни странно, в целом была неброской. Большая ее часть прошла в 1990-е и начале 2000-х в Бразилии — в «Коринтиансе», но вот покорить Европу у Марселинью не вышло. В 1997-м его решила пригласить «Валенсия», однако в основу испанского клуба он так и не пробился. Невероятного таланта загонять мячи в ворота со штрафных, позволяющего держаться на верхушке иерархии, оказалось мало. Впрочем, есть подозрение, что Лионель Месси с этой верхушки Марселинью Кариоку сбросит. Аргентинцу до него всего три гола.

Алексей Доспехов