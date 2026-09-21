Гендиректор Единой лиги ВТБ Илона Корстин рассказала “Ъ” о предстоящем сезоне

— Перед стартом сезона принято говорить о будущем. Но в этом году и межсезонье получилось насыщенным событиями. Причем трагическими…

— Да, межсезонье было очень тяжелое. В июне ушел из жизни почетный президент Единой лиги ВТБ Сергей Борисович Иванов. Он очень много для нас значил. Это основатель лиги. Он наставлял, помогал, задавал стратегические направления развития. Огромная потеря. В первую очередь в человеческом плане. Кстати, принято решение, что кубок за победу в чемпионате лиги, как и приз MVP турнира, теперь будет носить имя Сергея Иванова.

Еще в межсезонье была история с «Астаной». Власти Казахстана пересмотрели политику по выделению бюджетных средств, в том числе на поддержку спортивных проектов. В итоге клуб остался без финансирования и в Единой лиге выступить уже не мог. При этом мы ведь успели официально принять, точнее, вернуть «Астану» в лигу, получить соответствующие гарантии по финансированию клуба… Но резкая смена государственной политики привела к тому, что мы лишились участника. Случись это пораньше, мы бы могли взять другую иностранную команду. Варианты были. В частности, с сербскими клубами. Хорошо еще, что это случилось до старта сезона. Мы успели перестроиться, поменяли формат соревнований, пересмотрели календарь. Справились. Ну а следом еще одно трагическое известие: погиб президент владивостокского «Динамо» Эдуард Сандлер. Вроде бы только что мы обсуждали дебют команды в турнире, говорили о том, кого можно было бы назначить тренером, каких игроков взять. Он очень долго шел к тому, чтобы вывести клуб в Единую лигу. Мечтал обыграть ЦСКА. И все в секунду оборвалось. К счастью, супруга Эдуарда взяла на себя все обязательства, быстро включилась в работу, и сейчас она будет руководить клубом. Она, может, непубличный человек, но знает, что происходит, что нужно делать. Но несмотря ни на что, мы готовы к сезону.

— Сергей Иванов, помимо того что, как вы сказали, наставлял и помогал, был еще и очень влиятельным человеком. Не было ли случаев отказа от сотрудничества с лигой после его ухода?

— Практически все ключевые спонсоры сразу с нами связались, принесли соболезнования и сказали, что продолжат нас поддерживать. Все-таки они работают с нами уже много лет и видят, что лига стала серьезным спортивным проектом, одним из флагманских в стране. Хотя были, конечно, и звонки неприятные. Прямо в день трагедии.

— Нет Иванова — нет денег?

— Скорее что-то из серии: теперь мы с вами будем разговаривать по-другому.

— И как сейчас дела обстоят?

— Те, кто повел себя неэтично, далеко не ключевые для нас партнеры. Самое важное, что нас поддерживает банк ВТБ. Наш титульный спонсор.

— И тем не менее у соглашения с ВТБ, как у любого договора, есть срок действия.

— ВТБ не просто спонсор. Это один из основателей лиги. К тому же банк предан поддержке спорта. Не только баскетбола, а в целом. Но Единая лига ВТБ, не постесняюсь, самый эффективный из проектов, в который вкладывается ВТБ. Например, клуб, который поддерживает тот или иной спонсор, может проигрывать. Лига не может проиграть в принципе. На данный момент мы третья по статусу после футбольного и хоккейного первенств лига страны. У нас отмечается стабильный прирост аудитории. В прошлом сезоне, к примеру, более 250 тыс. зрителей в среднем смотрели наш отдельно взятый матч на всех платформах.

Подробнее — в материале «"Внешние ограничения поспособствовали взрослению лиги"».