Москва получила памятник Юрию Лужкову

21 сентября в центре Москвы открыли памятник бывшему мэру столицы Юрию Лужкову. Монумент установлен на пересечении Большого Сухаревского переулка и Сретенки. Бронзовый градоначальник — улыбающийся, в любимой кепке — сидит на гранитном постаменте, протянув руку, которую может пожать любой желающий.

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На церемонии открытия присутствовали вдова мэра Елена Батурина, а также председатель Мосгордумы Алексей Шапошников и патриарший наместник Московской митрополии митрополит Крутицкий и Коломенский Павел (Пономарев). «Когда мы обсуждали создание этого памятника, мы договорились, что это будет добрый московский памятник, без пафоса, потому что таким был Юрий Михайлович Лужков»,— сказала госпожа Батурина. Она поблагодарила всех, «кто помнит Юрия Михайловича». «Это место для того, чтобы люди отдыхали, сидели, общались»,— добавил автор монумента, скульптор, народный художник РФ Салават Щербаков. А губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что власти города работают над созданием сквера имени Юрия Лужкова. По словам губернатора, господин Лужков «для Севастополя был настоящим другом», который помогал городу и Черноморскому флоту «в самые непростые годы».

Юрий Лужков родился в 1936 году в Москве, окончил Институт нефтехимической и газовой промышленности им. Губкина. Работал в Министерстве химической промышленности СССР, был депутатом Моссовета и Верховного совета РСФСР. В 1987 году перешел в структуры Мосгорисполкома, в 1991 году стал вице-мэром Москвы при Гаврииле Попове. В следующем году господин Попов ушел в отставку, и президент Борис Ельцин назначил на его место господина Лужкова. Столичный мэр имел федеральные политические амбиции; в конце 1990-х он возглавлял избирательный блок «Отечество — Вся Россия». До 2010 года занимал пост мэра, отправлен в отставку «в связи с утратой доверия». Затем занялся сельским хозяйством: возглавил агропромышленный комплекс «Веедерн» в Калининградской области, разводил племенных лошадей и пчел. Скончался в 2019 году в Мюнхене, похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.

Иван Тяжлов