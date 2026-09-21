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обновлено 19:56

Москва получила памятник Юрию Лужкову

В центре Москвы открыли памятник бывшему мэру Юрию Лужкову

21 сентября в центре Москвы открыли памятник бывшему мэру столицы Юрию Лужкову. Монумент установлен на пересечении Большого Сухаревского переулка и Сретенки. Бронзовый градоначальник — улыбающийся, в любимой кепке — сидит на гранитном постаменте, протянув руку, которую может пожать любой желающий.

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Памятник Юрию Лужкову

Памятник Юрию Лужкову

Фото: Сергей Ведяшкин / Агентство «Москва»

Фото: Сергей Ведяшкин / Агентство «Москва»

Фото: Сергей Ведяшкин / Агентство «Москва»

Вдова Юрия Лужкова Елена Батурина

Вдова Юрия Лужкова Елена Батурина

Фото: Сергей Ведяшкин / Агентство «Москва»

Фото: Сергей Ведяшкин / Агентство «Москва»

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Памятник Юрию Лужкову

Фото: Сергей Ведяшкин / Агентство «Москва»

Фото: Сергей Ведяшкин / Агентство «Москва»

Фото: Сергей Ведяшкин / Агентство «Москва»

Вдова Юрия Лужкова Елена Батурина

Фото: Сергей Ведяшкин / Агентство «Москва»

Фото: Сергей Ведяшкин / Агентство «Москва»

На церемонии открытия присутствовали вдова мэра Елена Батурина, а также председатель Мосгордумы Алексей Шапошников и патриарший наместник Московской митрополии митрополит Крутицкий и Коломенский Павел (Пономарев). «Когда мы обсуждали создание этого памятника, мы договорились, что это будет добрый московский памятник, без пафоса, потому что таким был Юрий Михайлович Лужков»,— сказала госпожа Батурина. Она поблагодарила всех, «кто помнит Юрия Михайловича». «Это место для того, чтобы люди отдыхали, сидели, общались»,— добавил автор монумента, скульптор, народный художник РФ Салават Щербаков. А губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что власти города работают над созданием сквера имени Юрия Лужкова. По словам губернатора, господин Лужков «для Севастополя был настоящим другом», который помогал городу и Черноморскому флоту «в самые непростые годы».

Юрий Лужков родился в 1936 году в Москве, окончил Институт нефтехимической и газовой промышленности им. Губкина. Работал в Министерстве химической промышленности СССР, был депутатом Моссовета и Верховного совета РСФСР. В 1987 году перешел в структуры Мосгорисполкома, в 1991 году стал вице-мэром Москвы при Гаврииле Попове. В следующем году господин Попов ушел в отставку, и президент Борис Ельцин назначил на его место господина Лужкова. Столичный мэр имел федеральные политические амбиции; в конце 1990-х он возглавлял избирательный блок «Отечество — Вся Россия». До 2010 года занимал пост мэра, отправлен в отставку «в связи с утратой доверия». Затем занялся сельским хозяйством: возглавил агропромышленный комплекс «Веедерн» в Калининградской области, разводил племенных лошадей и пчел. Скончался в 2019 году в Мюнхене, похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.

Иван Тяжлов

Фотогалерея

Как Юрий Лужков руководил Москвой

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&lt;b>1992 год: получение власти свыше&lt;/b>&lt;br> 6 июня Юрий Лужков был назначен мэром Москвы указом президента РФ Бориса Ельцина. Попытки Моссовета провести новые выборы градоначальника были отвергнуты судами. В том же году стартовал проект «Москва-Сити» с созданием под него соответствующего АО, а мэр выиграл свой первый иск о защите чести и достоинства — к зампреду Моссовета Юрию Седых-Бондаренко и «Независимой газете»

1992 год: получение власти свыше
6 июня Юрий Лужков был назначен мэром Москвы указом президента РФ Бориса Ельцина. Попытки Моссовета провести новые выборы градоначальника были отвергнуты судами. В том же году стартовал проект «Москва-Сити» с созданием под него соответствующего АО, а мэр выиграл свой первый иск о защите чести и достоинства — к зампреду Моссовета Юрию Седых-Бондаренко и «Независимой газете»

Фото: Эдди Опп / Коммерсантъ

&lt;b>1993 год: война за собственность&lt;/b>&lt;br>Во время попытки захвата власти Верховным советом господин Лужков занял сторону Кремля и отключил в здании парламента свет и теплоснабжение. В остальном мэр стремился показывать себя крепким хозяйственником. Он решительно начинал войну с главой Госкомимущества Анатолием Чубайсом, обозвав его приватизацию преступной. В том же году мэрия отказалась выполнять закон об отмене прописки для иногородних

1993 год: война за собственность
Во время попытки захвата власти Верховным советом господин Лужков занял сторону Кремля и отключил в здании парламента свет и теплоснабжение. В остальном мэр стремился показывать себя крепким хозяйственником. Он решительно начинал войну с главой Госкомимущества Анатолием Чубайсом, обозвав его приватизацию преступной. В том же году мэрия отказалась выполнять закон об отмене прописки для иногородних

Фото: Лаура Ильина / Коммерсантъ

&lt;b>1994 год: первая победа одержана&lt;/b>&lt;br>Победа над Анатолием Чубайсом была одержана: указом президента господину Лужкову позволили проводить приватизацию по-своему. В столице началось строительство храма Христа Спасителя. Мэр подписал первое постановление «О создании в Москве системы притротуарных неохраняемых платных автостоянок (парковок)». В «Российской газете» появились первые публикации о подозрительных связях мэра с группой «Мост» бизнесмена Владимира Гусинского

1994 год: первая победа одержана
Победа над Анатолием Чубайсом была одержана: указом президента господину Лужкову позволили проводить приватизацию по-своему. В столице началось строительство храма Христа Спасителя. Мэр подписал первое постановление «О создании в Москве системы притротуарных неохраняемых платных автостоянок (парковок)». В «Российской газете» появились первые публикации о подозрительных связях мэра с группой «Мост» бизнесмена Владимира Гусинского

Фото: Игорь Флис / Коммерсантъ  /  купить фото

&lt;b>1995 год: большая политика с большим бизнесом&lt;/b>&lt;br> Весной родилась первая серия слухов о скорой отставке господина Лужкова. Повод для нее дал он сам, пригрозив покинуть пост в знак протеста против снятия президентом РФ главы ГУВД и прокурора города. Но уже в августе мэр примкнул к пропрезидентскому политическому движению «Наш дом — Россия». Началась реконструкция МКАД. Компания «Интеко» создала «дочку» «Интекострой», начав с отделки и реконструкции фасадов зданий. Ее продукция и услуги попали в городской заказ

1995 год: большая политика с большим бизнесом
Весной родилась первая серия слухов о скорой отставке господина Лужкова. Повод для нее дал он сам, пригрозив покинуть пост в знак протеста против снятия президентом РФ главы ГУВД и прокурора города. Но уже в августе мэр примкнул к пропрезидентскому политическому движению «Наш дом — Россия». Началась реконструкция МКАД. Компания «Интеко» создала «дочку» «Интекострой», начав с отделки и реконструкции фасадов зданий. Ее продукция и услуги попали в городской заказ

Фото: Сергей Величкин / ТАСС

&lt;b>1996 год: москвичи свой выбор сделали&lt;/b>&lt;br> Господин Лужков принял предложение Бориса Ельцина войти в его предвыборный штаб и активно агитировал за его переизбрание. Штаб возглавил уволенный из правительства политический противник мэра — Анатолий Чубайс. 16 июня вместе с переизбранием президента Юрий Лужков впервые всенародно избран главой города, получив поддержку 89% избирателей

1996 год: москвичи свой выбор сделали
Господин Лужков принял предложение Бориса Ельцина войти в его предвыборный штаб и активно агитировал за его переизбрание. Штаб возглавил уволенный из правительства политический противник мэра — Анатолий Чубайс. 16 июня вместе с переизбранием президента Юрий Лужков впервые всенародно избран главой города, получив поддержку 89% избирателей

Фото: Павел Кассин / Коммерсантъ

&lt;b>1997 год: год торжеств и спокойствия&lt;/b>&lt;br>Юрий Лужков громко и помпезно отпраздновал 850-летие Москвы. После реконструкции, в которой поучаствовала компания «Интеко», торжественно открыт стадион «Лужники». Получившие в собственность ЗиЛ и АЗЛК власти Москвы запустили проект возрождения отечественной автомобильной промышленности — вместо «Москвичей-2141» авторынок будущего должны были завоевать супермодели «Юрий Долгорукий», «Князь Владимир» и «Святогор»

1997 год: год торжеств и спокойствия
Юрий Лужков громко и помпезно отпраздновал 850-летие Москвы. После реконструкции, в которой поучаствовала компания «Интеко», торжественно открыт стадион «Лужники». Получившие в собственность ЗиЛ и АЗЛК власти Москвы запустили проект возрождения отечественной автомобильной промышленности — вместо «Москвичей-2141» авторынок будущего должны были завоевать супермодели «Юрий Долгорукий», «Князь Владимир» и «Святогор»

Фото: Юрий Штукин / Коммерсантъ  /  купить фото

&lt;b>1998 год: без пяти минут политический тяжеловес&lt;/b>&lt;br> Минюст зарегистрировал созданную господином Лужковым общественно-политическую организацию «Отечество». В сентябре мэр впервые заявил о возможном участии в следующих президентских выборах. Сведения о покупке у «Интеко» 85 тыс. кресел для «Лужников» попали в СМИ. «Более выгодных условий не предложил никто»,— ответил на это мэр

1998 год: без пяти минут политический тяжеловес
Минюст зарегистрировал созданную господином Лужковым общественно-политическую организацию «Отечество». В сентябре мэр впервые заявил о возможном участии в следующих президентских выборах. Сведения о покупке у «Интеко» 85 тыс. кресел для «Лужников» попали в СМИ. «Более выгодных условий не предложил никто»,— ответил на это мэр

Фото: Ольга Чумаченко / Коммерсантъ  /  купить фото

&lt;b>1999 год: поражение, от которого нельзя отказаться&lt;/b>&lt;br> Альянс господина Лужкова с экс-премьером Евгением Примаковым и рядом влиятельных губернаторов потерпел сокрушительное поражение. 19 декабря на выборах в Госдуму их движение «Отечество — Вся Россия» заняло только третье место с 13,33%, значительно уступив пропрезидентскому «Единству» c 23,32% и КПРФ. А сам мэр был переизбран с худшим для себя показателем — 69,89%

1999 год: поражение, от которого нельзя отказаться
Альянс господина Лужкова с экс-премьером Евгением Примаковым и рядом влиятельных губернаторов потерпел сокрушительное поражение. 19 декабря на выборах в Госдуму их движение «Отечество — Вся Россия» заняло только третье место с 13,33%, значительно уступив пропрезидентскому «Единству» c 23,32% и КПРФ. А сам мэр был переизбран с худшим для себя показателем — 69,89%

Фото: Павел Смертин / Коммерсантъ  /  купить фото

&lt;b>2000 год: перемена к Владимиру Путину&lt;/b>&lt;br>Проиграв парламентские выборы, господин Лужков заявил, что больше не рассматривает себя в качестве кандидата в президенты, но кандидатуру Владимира Путина поддержит «вряд ли». Однако за десять дней до выборов изменил свою точку зрения и объявил о поддержке господина Путина, который уверенно победил на выборах

2000 год: перемена к Владимиру Путину
Проиграв парламентские выборы, господин Лужков заявил, что больше не рассматривает себя в качестве кандидата в президенты, но кандидатуру Владимира Путина поддержит «вряд ли». Однако за десять дней до выборов изменил свою точку зрения и объявил о поддержке господина Путина, который уверенно победил на выборах

Фото: Франк Вильягра / Коммерсантъ  /  купить фото

&lt;b>2001 год: выход на новую политическую арену&lt;/b>&lt;br> Политическое движение Юрия Лужкова «Отечество» вступило в союз с правящим «Единством», объявив о создании новой партии «Единство и Отечество» (впоследствии — «Единая Россия»), одним из создателей которой с тех пор считался экс-мэр Москвы. В том же году господин Лужков внес изменения в структуру правительства Москвы, упразднив должность премьера, которую сам и занимал

2001 год: выход на новую политическую арену
Политическое движение Юрия Лужкова «Отечество» вступило в союз с правящим «Единством», объявив о создании новой партии «Единство и Отечество» (впоследствии — «Единая Россия»), одним из создателей которой с тех пор считался экс-мэр Москвы. В том же году господин Лужков внес изменения в структуру правительства Москвы, упразднив должность премьера, которую сам и занимал

Фото: Валерий Мельников / Коммерсантъ  /  купить фото

&lt;b>2002 год: весь в бронзе и в цементе&lt;/b>&lt;br> В Москве началась реформа ЖКХ. Горожанам с доходом более 8,5 тыс. руб. было предложено добровольно оплачивать полную стоимость содержания жилья. В том же году мэр предложил президенту Путину вернуться к скандальному советскому проекту переброски части стока сибирских рек в Среднюю Азию. Скульптор Церетели презентовал статую столичного мэра. Компания «Интеко» приобрела «Осколцемент», обеспечив себе выход на российский цементный рынок

2002 год: весь в бронзе и в цементе
В Москве началась реформа ЖКХ. Горожанам с доходом более 8,5 тыс. руб. было предложено добровольно оплачивать полную стоимость содержания жилья. В том же году мэр предложил президенту Путину вернуться к скандальному советскому проекту переброски части стока сибирских рек в Среднюю Азию. Скульптор Церетели презентовал статую столичного мэра. Компания «Интеко» приобрела «Осколцемент», обеспечив себе выход на российский цементный рынок

Фото: Дмитрий Лекай / Коммерсантъ  /  купить фото

&lt;b>2003 год: власть в самую сласть&lt;/b>&lt;br> 7 декабря Юрий Лужков в третий раз был избран мэром Москвы (74,83% голосов избирателей). На парламентских выборах того же года он вошел в центральный список «Единой России». В тот же год открытием Лефортовского тоннеля замкнуто Третье транспортное кольцо столицы. Компания «Интеко» разместила облигационный заем, впервые раскрывая информацию о себе. Оказалось, что у супруги мэра госпожи Батуриной — 99% ее акций

2003 год: власть в самую сласть
7 декабря Юрий Лужков в третий раз был избран мэром Москвы (74,83% голосов избирателей). На парламентских выборах того же года он вошел в центральный список «Единой России». В тот же год открытием Лефортовского тоннеля замкнуто Третье транспортное кольцо столицы. Компания «Интеко» разместила облигационный заем, впервые раскрывая информацию о себе. Оказалось, что у супруги мэра госпожи Батуриной — 99% ее акций

Фото: Александр Чумичев / ТАСС

&lt;b>2004 год: новый подкоп под правительство&lt;/b>&lt;br> Господин Лужков одним из первых поддержал предложение Кремля об отмене выборов губернаторов после теракта в Беслане. В том же году мэр нашел себе нового врага в правительстве РФ. Он обрушился с критикой на кабинет и прежде всего на министра финансов Алексея Кудрина. Елена Батурина впервые оказалась в списке журнала Forbes с оценкой ее состояния в $1,1 млрд

2004 год: новый подкоп под правительство
Господин Лужков одним из первых поддержал предложение Кремля об отмене выборов губернаторов после теракта в Беслане. В том же году мэр нашел себе нового врага в правительстве РФ. Он обрушился с критикой на кабинет и прежде всего на министра финансов Алексея Кудрина. Елена Батурина впервые оказалась в списке журнала Forbes с оценкой ее состояния в $1,1 млрд

Фото: Дмитрий Лекай / Коммерсантъ  /  купить фото

&lt;b>2005 год: выше высшего совета&lt;/b>&lt;br> Господин Лужков выступил против положений устава «Единой России», требовавшего от региональных отделений согласовывать с высшим советом партии кандидатов в депутаты региональных парламентов. 4 декабря состоялись выборы в Мосгордуму, на которых мэр возглавил список «Единой России». Единороссы получили 28 из 35 депутатских мест

2005 год: выше высшего совета
Господин Лужков выступил против положений устава «Единой России», требовавшего от региональных отделений согласовывать с высшим советом партии кандидатов в депутаты региональных парламентов. 4 декабря состоялись выборы в Мосгордуму, на которых мэр возглавил список «Единой России». Единороссы получили 28 из 35 депутатских мест

Фото: Валерий Левитин / Коммерсантъ  /  купить фото

&lt;b>2006 год: неожиданные проблемы&lt;/b>&lt;br> Юрий Лужков начал борьбу с парадами сексуальных меньшинств («Международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в РФ) в Москве, неизменно отказывая в их проведении. В том же году разгорелся первый громкий скандал с выселением жителей из их частных домов судебными приставами — в микрорайоне Южное Бутово. Издано распоряжение о сносе ГЦКЗ «Россия». Крупнейшие корпорации и банки страны начали заявлять о намерении переноса своих головных офисов (и как следствие — налоговых отчислений) из Москвы в Санкт-Петербург

2006 год: неожиданные проблемы
Юрий Лужков начал борьбу с парадами сексуальных меньшинств («Международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в РФ) в Москве, неизменно отказывая в их проведении. В том же году разгорелся первый громкий скандал с выселением жителей из их частных домов судебными приставами — в микрорайоне Южное Бутово. Издано распоряжение о сносе ГЦКЗ «Россия». Крупнейшие корпорации и банки страны начали заявлять о намерении переноса своих головных офисов (и как следствие — налоговых отчислений) из Москвы в Санкт-Петербург

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ  /  купить фото

&lt;b>2007 год: последняя победа одержана&lt;/b>&lt;br>Юрий Лужков досрочно поставил перед президентом РФ Владимиром Путиным вопрос о доверии к себе и был внесен последним в Мосгордуму в качестве кандидата по новой схеме. Утверждение прошло без проблем. Осенью вновь возглавил московский список «Единой России» на парламентских выборах. В том же году Бабушкинский суд Москвы удовлетворил самый крупный иск мэра о защите чести и достоинства на 1 млн руб. к Эдуарду Лимонову и радиостанции «Свобода» (объявлено иноагентом)

2007 год: последняя победа одержана
Юрий Лужков досрочно поставил перед президентом РФ Владимиром Путиным вопрос о доверии к себе и был внесен последним в Мосгордуму в качестве кандидата по новой схеме. Утверждение прошло без проблем. Осенью вновь возглавил московский список «Единой России» на парламентских выборах. В том же году Бабушкинский суд Москвы удовлетворил самый крупный иск мэра о защите чести и достоинства на 1 млн руб. к Эдуарду Лимонову и радиостанции «Свобода» (объявлено иноагентом)

Фото: Алексей Куденко / Коммерсантъ  /  купить фото

&lt;b>2008 год: все хорошо и все плохо&lt;/b>&lt;br>Господин Лужков вдруг заявил, что «был бы сторонником» обсуждения возвращения прямых выборов губернаторов. На следующий день президент РФ Дмитрий Медведев предложил всем несогласным с действующим порядком «подать заявление об увольнении». Перед этим состояние Елены Батуриной, по оценкам журнала Forbes, достигло максимума — $4,2 млрд, но кризис ударил по столичному бизнесу. Мэр объявил о создании совета по борьбе с коррупцией в Москве, который сам и возглавил

2008 год: все хорошо и все плохо
Господин Лужков вдруг заявил, что «был бы сторонником» обсуждения возвращения прямых выборов губернаторов. На следующий день президент РФ Дмитрий Медведев предложил всем несогласным с действующим порядком «подать заявление об увольнении». Перед этим состояние Елены Батуриной, по оценкам журнала Forbes, достигло максимума — $4,2 млрд, но кризис ударил по столичному бизнесу. Мэр объявил о создании совета по борьбе с коррупцией в Москве, который сам и возглавил

Фото: Григорий Собченко / Коммерсантъ  /  купить фото

Юрий Лужков на праздновании 15-летия банка «Союз», 2008 год

Юрий Лужков на праздновании 15-летия банка «Союз», 2008 год

Фото: Валерий Левитин / Коммерсантъ

Юрий Лужков танцует на гала-ужине по случаю закрытия чемпионата России по гольфу среди профессионалов «Inteco Russian Open Golf Championship 2008»

Юрий Лужков танцует на гала-ужине по случаю закрытия чемпионата России по гольфу среди профессионалов «Inteco Russian Open Golf Championship 2008»

Фото: Григорий Собченко / Коммерсантъ  /  купить фото

Глава компании «Интеко» Елена Батурина Юрий Лужков во время автопробега раритетных автомобилей, 2008 год

Глава компании «Интеко» Елена Батурина Юрий Лужков во время автопробега раритетных автомобилей, 2008 год

Фото: Василий Шапошников / Коммерсантъ  /  купить фото

&lt;b>2009: год начала конца доверия&lt;/b>&lt;br>Без согласования с мэром отправлен в отставку начальник столичного ГУВД Владимир Пронин, после того как его высокопоставленный подчиненный расстрелял людей в супермаркете. Борис Немцов опубликовал доклад «Лужков. Итоги», в котором открыто обвинял московские власти в произволе и коррупции. Юрий Лужков — еще в руководстве партии и не лишен доверия руководства страны, но все больше отдаляется от него

2009: год начала конца доверия
Без согласования с мэром отправлен в отставку начальник столичного ГУВД Владимир Пронин, после того как его высокопоставленный подчиненный расстрелял людей в супермаркете. Борис Немцов опубликовал доклад «Лужков. Итоги», в котором открыто обвинял московские власти в произволе и коррупции. Юрий Лужков — еще в руководстве партии и не лишен доверия руководства страны, но все больше отдаляется от него

Фото: Денис Вышинский / Коммерсантъ  /  купить фото

Юрий Лужков в подмосковной резиденции президента РФ в Ново-Огарево, 2009 год

Юрий Лужков в подмосковной резиденции президента РФ в Ново-Огарево, 2009 год

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ  /  купить фото

Юрий Лужков и певец Лев Лещенко (справа) на концерте в «Лужниках», 2009 год

Юрий Лужков и певец Лев Лещенко (справа) на концерте в «Лужниках», 2009 год

Фото: Валерий Мельников / Коммерсантъ  /  купить фото

Юрий Лужков и президент Международного университета в Москве Гавриил Попов (справа) на встрече со студентами, 2009 год

Юрий Лужков и президент Международного университета в Москве Гавриил Попов (справа) на встрече со студентами, 2009 год

Фото: Дмитрий Лекай / Коммерсантъ  /  купить фото

&lt;b>2010 год: отставка&lt;/b>&lt;br> 10 сентября президент Дмитрий Медведев отправил в отставку мэра Москвы Юрия Лужкова с предельно жесткой формулировкой — за утрату доверия. В ответ Юрий Лужков демонстративно вышел из партии. В большую политику он больше не вернулся, а занимался сельским хозяйством, разводил племенных лошадей и пчел. Умер в 2019 году в возрасте 83 лет

2010 год: отставка
10 сентября президент Дмитрий Медведев отправил в отставку мэра Москвы Юрия Лужкова с предельно жесткой формулировкой — за утрату доверия. В ответ Юрий Лужков демонстративно вышел из партии. В большую политику он больше не вернулся, а занимался сельским хозяйством, разводил племенных лошадей и пчел. Умер в 2019 году в возрасте 83 лет

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ  /  купить фото

Юрий Лужков на уборке урожая, 2012 год

Юрий Лужков на уборке урожая, 2012 год

Фото: из личного архива Ю.М. Лужкова

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1992 год: получение власти свыше
6 июня Юрий Лужков был назначен мэром Москвы указом президента РФ Бориса Ельцина. Попытки Моссовета провести новые выборы градоначальника были отвергнуты судами. В том же году стартовал проект «Москва-Сити» с созданием под него соответствующего АО, а мэр выиграл свой первый иск о защите чести и достоинства — к зампреду Моссовета Юрию Седых-Бондаренко и «Независимой газете»

Фото: Коммерсантъ / Эдди Опп

1993 год: война за собственность
Во время попытки захвата власти Верховным советом господин Лужков занял сторону Кремля и отключил в здании парламента свет и теплоснабжение. В остальном мэр стремился показывать себя крепким хозяйственником. Он решительно начинал войну с главой Госкомимущества Анатолием Чубайсом, обозвав его приватизацию преступной. В том же году мэрия отказалась выполнять закон об отмене прописки для иногородних

Фото: Коммерсантъ / Лаура Ильина

1994 год: первая победа одержана
Победа над Анатолием Чубайсом была одержана: указом президента господину Лужкову позволили проводить приватизацию по-своему. В столице началось строительство храма Христа Спасителя. Мэр подписал первое постановление «О создании в Москве системы притротуарных неохраняемых платных автостоянок (парковок)». В «Российской газете» появились первые публикации о подозрительных связях мэра с группой «Мост» бизнесмена Владимира Гусинского

Фото: Коммерсантъ / Игорь Флис  /  купить фото

1995 год: большая политика с большим бизнесом
Весной родилась первая серия слухов о скорой отставке господина Лужкова. Повод для нее дал он сам, пригрозив покинуть пост в знак протеста против снятия президентом РФ главы ГУВД и прокурора города. Но уже в августе мэр примкнул к пропрезидентскому политическому движению «Наш дом — Россия». Началась реконструкция МКАД. Компания «Интеко» создала «дочку» «Интекострой», начав с отделки и реконструкции фасадов зданий. Ее продукция и услуги попали в городской заказ

Фото: Сергей Величкин / ТАСС

1996 год: москвичи свой выбор сделали
Господин Лужков принял предложение Бориса Ельцина войти в его предвыборный штаб и активно агитировал за его переизбрание. Штаб возглавил уволенный из правительства политический противник мэра — Анатолий Чубайс. 16 июня вместе с переизбранием президента Юрий Лужков впервые всенародно избран главой города, получив поддержку 89% избирателей

Фото: Коммерсантъ / Павел Кассин

1997 год: год торжеств и спокойствия
Юрий Лужков громко и помпезно отпраздновал 850-летие Москвы. После реконструкции, в которой поучаствовала компания «Интеко», торжественно открыт стадион «Лужники». Получившие в собственность ЗиЛ и АЗЛК власти Москвы запустили проект возрождения отечественной автомобильной промышленности — вместо «Москвичей-2141» авторынок будущего должны были завоевать супермодели «Юрий Долгорукий», «Князь Владимир» и «Святогор»

Фото: Коммерсантъ / Юрий Штукин  /  купить фото

1998 год: без пяти минут политический тяжеловес
Минюст зарегистрировал созданную господином Лужковым общественно-политическую организацию «Отечество». В сентябре мэр впервые заявил о возможном участии в следующих президентских выборах. Сведения о покупке у «Интеко» 85 тыс. кресел для «Лужников» попали в СМИ. «Более выгодных условий не предложил никто»,— ответил на это мэр

Фото: Коммерсантъ / Ольга Чумаченко  /  купить фото

1999 год: поражение, от которого нельзя отказаться
Альянс господина Лужкова с экс-премьером Евгением Примаковым и рядом влиятельных губернаторов потерпел сокрушительное поражение. 19 декабря на выборах в Госдуму их движение «Отечество — Вся Россия» заняло только третье место с 13,33%, значительно уступив пропрезидентскому «Единству» c 23,32% и КПРФ. А сам мэр был переизбран с худшим для себя показателем — 69,89%

Фото: Коммерсантъ / Павел Смертин  /  купить фото

2000 год: перемена к Владимиру Путину
Проиграв парламентские выборы, господин Лужков заявил, что больше не рассматривает себя в качестве кандидата в президенты, но кандидатуру Владимира Путина поддержит «вряд ли». Однако за десять дней до выборов изменил свою точку зрения и объявил о поддержке господина Путина, который уверенно победил на выборах

Фото: Коммерсантъ / Франк Вильягра  /  купить фото

2001 год: выход на новую политическую арену
Политическое движение Юрия Лужкова «Отечество» вступило в союз с правящим «Единством», объявив о создании новой партии «Единство и Отечество» (впоследствии — «Единая Россия»), одним из создателей которой с тех пор считался экс-мэр Москвы. В том же году господин Лужков внес изменения в структуру правительства Москвы, упразднив должность премьера, которую сам и занимал

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников  /  купить фото

2002 год: весь в бронзе и в цементе
В Москве началась реформа ЖКХ. Горожанам с доходом более 8,5 тыс. руб. было предложено добровольно оплачивать полную стоимость содержания жилья. В том же году мэр предложил президенту Путину вернуться к скандальному советскому проекту переброски части стока сибирских рек в Среднюю Азию. Скульптор Церетели презентовал статую столичного мэра. Компания «Интеко» приобрела «Осколцемент», обеспечив себе выход на российский цементный рынок

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2003 год: власть в самую сласть
7 декабря Юрий Лужков в третий раз был избран мэром Москвы (74,83% голосов избирателей). На парламентских выборах того же года он вошел в центральный список «Единой России». В тот же год открытием Лефортовского тоннеля замкнуто Третье транспортное кольцо столицы. Компания «Интеко» разместила облигационный заем, впервые раскрывая информацию о себе. Оказалось, что у супруги мэра госпожи Батуриной — 99% ее акций

Фото: Александр Чумичев / ТАСС

2004 год: новый подкоп под правительство
Господин Лужков одним из первых поддержал предложение Кремля об отмене выборов губернаторов после теракта в Беслане. В том же году мэр нашел себе нового врага в правительстве РФ. Он обрушился с критикой на кабинет и прежде всего на министра финансов Алексея Кудрина. Елена Батурина впервые оказалась в списке журнала Forbes с оценкой ее состояния в $1,1 млрд

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2005 год: выше высшего совета
Господин Лужков выступил против положений устава «Единой России», требовавшего от региональных отделений согласовывать с высшим советом партии кандидатов в депутаты региональных парламентов. 4 декабря состоялись выборы в Мосгордуму, на которых мэр возглавил список «Единой России». Единороссы получили 28 из 35 депутатских мест

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2006 год: неожиданные проблемы
Юрий Лужков начал борьбу с парадами сексуальных меньшинств («Международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в РФ) в Москве, неизменно отказывая в их проведении. В том же году разгорелся первый громкий скандал с выселением жителей из их частных домов судебными приставами — в микрорайоне Южное Бутово. Издано распоряжение о сносе ГЦКЗ «Россия». Крупнейшие корпорации и банки страны начали заявлять о намерении переноса своих головных офисов (и как следствие — налоговых отчислений) из Москвы в Санкт-Петербург

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2007 год: последняя победа одержана
Юрий Лужков досрочно поставил перед президентом РФ Владимиром Путиным вопрос о доверии к себе и был внесен последним в Мосгордуму в качестве кандидата по новой схеме. Утверждение прошло без проблем. Осенью вновь возглавил московский список «Единой России» на парламентских выборах. В том же году Бабушкинский суд Москвы удовлетворил самый крупный иск мэра о защите чести и достоинства на 1 млн руб. к Эдуарду Лимонову и радиостанции «Свобода» (объявлено иноагентом)

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2008 год: все хорошо и все плохо
Господин Лужков вдруг заявил, что «был бы сторонником» обсуждения возвращения прямых выборов губернаторов. На следующий день президент РФ Дмитрий Медведев предложил всем несогласным с действующим порядком «подать заявление об увольнении». Перед этим состояние Елены Батуриной, по оценкам журнала Forbes, достигло максимума — $4,2 млрд, но кризис ударил по столичному бизнесу. Мэр объявил о создании совета по борьбе с коррупцией в Москве, который сам и возглавил

Фото: Коммерсантъ / Григорий Собченко  /  купить фото

Юрий Лужков на праздновании 15-летия банка «Союз», 2008 год

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин

Юрий Лужков танцует на гала-ужине по случаю закрытия чемпионата России по гольфу среди профессионалов «Inteco Russian Open Golf Championship 2008»

Фото: Коммерсантъ / Григорий Собченко  /  купить фото

Глава компании «Интеко» Елена Батурина Юрий Лужков во время автопробега раритетных автомобилей, 2008 год

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

2009: год начала конца доверия
Без согласования с мэром отправлен в отставку начальник столичного ГУВД Владимир Пронин, после того как его высокопоставленный подчиненный расстрелял людей в супермаркете. Борис Немцов опубликовал доклад «Лужков. Итоги», в котором открыто обвинял московские власти в произволе и коррупции. Юрий Лужков — еще в руководстве партии и не лишен доверия руководства страны, но все больше отдаляется от него

Фото: Коммерсантъ / Денис Вышинский  /  купить фото

Юрий Лужков в подмосковной резиденции президента РФ в Ново-Огарево, 2009 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Юрий Лужков и певец Лев Лещенко (справа) на концерте в «Лужниках», 2009 год

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников  /  купить фото

Юрий Лужков и президент Международного университета в Москве Гавриил Попов (справа) на встрече со студентами, 2009 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лекай  /  купить фото

2010 год: отставка
10 сентября президент Дмитрий Медведев отправил в отставку мэра Москвы Юрия Лужкова с предельно жесткой формулировкой — за утрату доверия. В ответ Юрий Лужков демонстративно вышел из партии. В большую политику он больше не вернулся, а занимался сельским хозяйством, разводил племенных лошадей и пчел. Умер в 2019 году в возрасте 83 лет

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Юрий Лужков на уборке урожая, 2012 год

Фото: из личного архива Ю.М. Лужкова

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