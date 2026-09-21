Министр финансов Антон Силуанов заявил об иммунитете к санкциям
Силуанов оценил иммунитет России к «адским санкциям»
Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что ведомство «накопило иммунитет» к санкциям США. Такой оценкой министр поделился в ходе Московского финансового форума, отвечая на вопрос мэра Москвы Сергея Собянина об адаптации бюджета к санкционному давлению.
Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ
«Знаете, мы уже накопили, наверное, иммунитет ко всяким санкциям, адские, не адские. Мы делаем как бы свое дело, и адские санкции, они отскакивают, что называется, от нашей финансовой политики», — заявил Антон Силуанов.
Президент США Дональд Трамп подписал закон об «адских санкциях» против России 19 сентября. Их проект разработал сенатор-республиканец Линдси Грэм (внесен в перечень террористов и экстремистов РФ). Документ наделяет президента США правом вводить пошлины в размере до 100% на товары пяти крупнейших покупателей российских энергоносителей, а также пошлины до 500% на товары из России. Закон дает право напрямую вводить санкции против российских чиновников, банков и судов «теневого флота».
Один из механизмов, который связывали с устойчивостью российской финансовой политики, — опора на внутренний рынок госдолга. В апреле 2021 года более 80% держателей ОФЗ составляли отечественные инвесторы, и, по заявлению министра финансов, спрос на российские обязательства должен был оставаться высоким, несмотря на административные ограничения.
В июле 2021 года аналитики S&P относили к факторам защиты от внешних шоков состояние платежного баланса, сбалансированное бюджетное планирование и плавающий валютный курс.