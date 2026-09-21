Трамп: Россия потеряла контроль над производством дизеля из-за ударов БПЛА
Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия потеряла контроль над производством дизеля из-за конфликта с Украиной. Об этом американский президент написал в Truth Social.
Дональд Трамп
Фото: Evan Vucci / Reuters
«Большое количество ее (России) дизельных заводов взорвано и, по крайней мере временно, выведено из строя. Эта нелепая и бесконечная война с Украиной должна быть прекращена»,— написал господин Трамп.
Весной этого года Вооруженные силы Украины усилили атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы. По мнению американского президента, из-за российско-украинского конфликта цены на дизель по всему миру начали расти. С начала сентября средняя стоимость одного литра дизельного топлива обновила исторические максимумы в Соединенных Штатах, Германии, Франции и других странах.
В первые шесть дней августа 2025 года среднесуточный экспорт дизеля из России снизился на 25–27% по сравнению с июлем. Сокращение связывали с плановыми ремонтами и аварийными остановками НПЗ, в том числе после атак БПЛА; на ближайшие недели поставки могли поддержать запасы, но часть экспортного объема при снижении переработки могла быть направлена на внутренний рынок.
На мировом рынке перебои в России совпали с другими ограничениями: в ноябре 2025 года Bloomberg сообщал, что атаки на российскую энергетическую инфраструктуру, перебои на заводах в Азии и Африке, а также закрытия предприятий в Европе и США совокупно убрали с рынка миллионы баррелей дизеля и бензина. Поэтому влияние остановок российских НПЗ проходило через сокращение доступного экспортного предложения, но мировой результат зависел и от одновременных сбоев в других регионах.