Трамп: Россия потеряла контроль над производством дизеля из-за ударов БПЛА

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия потеряла контроль над производством дизеля из-за конфликта с Украиной. Об этом американский президент написал в Truth Social.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Evan Vucci / Reuters Дональд Трамп

Фото: Evan Vucci / Reuters

«Большое количество ее (России) дизельных заводов взорвано и, по крайней мере временно, выведено из строя. Эта нелепая и бесконечная война с Украиной должна быть прекращена»,— написал господин Трамп.

Весной этого года Вооруженные силы Украины усилили атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы. По мнению американского президента, из-за российско-украинского конфликта цены на дизель по всему миру начали расти. С начала сентября средняя стоимость одного литра дизельного топлива обновила исторические максимумы в Соединенных Штатах, Германии, Франции и других странах.