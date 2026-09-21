Иран заявил о возможности возобновления боевых действий на Ближнем Востоке

Центральное военное командование Ирана обвинило США в подготовке к возобновлению полномасштабных боевых действий против Исламской Республики. Если администрация Трампа решится на эскалацию, американские военные объекты в регионе ждет серия мощных атак, предупредили в Тегеране. За день до этого Госдепартамент США обратился к американским гражданам, находящимся на Ближнем Востоке, с предупреждением о возросших рисках «непредвиденной эскалации» в регионе.

В последние дни Дональд Трамп публично заявляет, что обдумывает разные варианты действий в отношении Ирана. «Вопрос в том, взорву ли я всю страну (Иран.— “Ъ”) и когда это произойдет. Им (иранским властям.— “Ъ”) лучше вести себя прилично»,— сказал Дональд Трамп, добавив, что «в недалеком будущем произойдут очень важные события».

Подробности — в материале «Ближний Восток поднимают по тревоге».