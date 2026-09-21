Иран заявил о возможности возобновления боевых действий на Ближнем Востоке
Центральное военное командование Ирана обвинило США в подготовке к возобновлению полномасштабных боевых действий против Исламской Республики. Если администрация Трампа решится на эскалацию, американские военные объекты в регионе ждет серия мощных атак, предупредили в Тегеране. За день до этого Госдепартамент США обратился к американским гражданам, находящимся на Ближнем Востоке, с предупреждением о возросших рисках «непредвиденной эскалации» в регионе.
В последние дни Дональд Трамп публично заявляет, что обдумывает разные варианты действий в отношении Ирана. «Вопрос в том, взорву ли я всю страну (Иран.— “Ъ”) и когда это произойдет. Им (иранским властям.— “Ъ”) лучше вести себя прилично»,— сказал Дональд Трамп, добавив, что «в недалеком будущем произойдут очень важные события».
Подробности — в материале «Ближний Восток поднимают по тревоге».
Предыдущий ответ Ирана на американские удары 1 сентября 2026 года не ограничился одной точкой: ракетные и беспилотные атаки пришлись по американским объектам в Бахрейне, Кувейте и Иордании. Такая география означает риск быстрого расширения боевых действий за пределы прямого противостояния Вашингтона и Тегерана и вовлечения государств, где размещены американские силы.
Шестимесячная война, о которой сообщалось 3 сентября 2026 года, уже сопровождалась резким ростом цен на нефть и потрясениями мировой экономики. В июне 2026 года блокировка Ормузского пролива также привела к удорожанию топлива и гуманитарных операций, росту мировых цен на продовольствие и срыву поставок удобрений из Персидского залива.