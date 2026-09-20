Мужчина и ребенок ранены в результате атаки БПЛА в Воронежской области

В ночь на 20 сентября силы ПВО уничтожили 43 беспилотных летательных аппарата в небе над тремя городскими округами и девятью районами Воронежской области. По предварительным данным, ранения средней тяжести получили двое жителей региона. Из пригородного района в областную детскую больницу доставили мальчика 2012 года рождения. В другом муниципалитете под Воронежем госпитализирован мужчина 1989 года рождения. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По информации главы региона, в трех пригородных районах в результате падения обломков дронов были повреждены крыши, остекление и фасады ряда домов, а также несколько автомобилей. Еще в одном муниципалитете обломки посекли грузовой транспорт, фасад и кровлю нескольких построек.

Опасность атаки беспилотников, по данным областного ГУ МЧС, была объявлена в Воронежской области накануне в 21:38. Тревожные сирены сработали в 22:11 в Россошанском районе, а в 22:38 — в областном центре. Воздушная тревога в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА ночью также последовательно объявлялась в Каширском, Хохольском, Рамонском, Новоусманском и Семилукском районах, Нововоронеже, Острогожском и Лискинском районах, Борисоглебске, Аннинском и Бобровском районах. Сообщение о завершении активной фазы работы ПВО поступило в 6:38.

Всего, по данным Минобороны РФ, минувшей ночью дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 1110 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. В Черноземье, помимо Воронежской области, БПЛА были сбиты в Белгородской, Курской, Липецкой, Орловской и Тамбовской областях.

Сегодня «Ъ-Черноземье» также сообщал, что этой ночью силы ПВО уничтожили беспилотник в небе над городом Ельцом в Липецкой области. Обломками было повреждено остекление в многоэтажном доме в одном из районов города.

Денис Данилов