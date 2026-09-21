В Белгородской области 11 человек ранены в результате ударов ВСУ

За прошедшие сутки вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали территорию Белгородской области 156 раз. В Волоконовском, Грайворонском, Ракитянском и Шебекинском округах пострадали одиннадцать человек, в том числе 17-летний подросток. Пятеро пострадавших госпитализированы, один из них находится в крайне тяжелом состоянии. Об этом 21 сентября рассказал врио главы региона Александр Шуваев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В оперативном штабе региона уточнили, что подросток был ранен в результате атаки дрона в селе Ржевка. Юношу отправили в детскую областную клиническую больницу. Также в населенном пункте из-за детонации FPV-дрона пострадал мужчина. В селе повреждены два автомобиля.

По информации врио губернатора, удары за минувшие сутки наносились по Белгородскому, Борисовскому, Валуйскому, Волоконовскому, Грайворонскому, Ивнянскому, Корочанскому, Красненскому, Краснояружскому, Новооскольскому, Ракитянскому, Ровеньскому и Шебекинскому округам. Зафиксировано 13 обстрелов с применением артиллерии и реактивных систем залпового огня (РСЗО), а также 12 сбросов взрывных устройств с БПЛА. Сбиты и подавлены 157 беспилотников.

Всего дежурными силами ПВО, по данным Минобороны РФ, ночью были перехвачены и уничтожены 244 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. В Черноземье, помимо Белгородской области, дроны ликвидировали в Воронежской, Курской и Орловской областях.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», за предыдущие сутки ВСУ атаковали Белгородскую область 139 раз. Пострадали семь мирных жителей в Валуйском, Волоконовском и Шебекинском округах. Один — в крайне тяжелом состоянии.

Денис Данилов