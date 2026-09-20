В Липецкой области обломки БПЛА повредили многоэтажный дом в Ельце

Силы ПВО уничтожили беспилотник в небе над городом Ельцом в Липецкой области. Обломками было повреждено остекление в многоэтажном доме в одном из районов города. Погибших и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте падения фрагментов БПЛА. Об этом 20 сентября сообщил глава города Вячеслав Жабин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По информации регионального ГУ МЧС, красный уровень угрозы атаки беспилотников был объявлен для Ельца и ряда других муниципалитетов в 23:57. С 0:40 его установили на территории всей Липецкой области. Отбой красного уровня объявили в 5:51. Отбой воздушной опасности последовал сегодня в 7:54.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», обломки беспилотного летательного аппарата в ночь на 17 сентября упали в Ельце на территорию бывшей нефтебазы. На месте происшествия обнаружили неразорвавшуюся боевую часть дрона. В целях безопасности жителей прилегающих домов эвакуировали.

Денис Данилов