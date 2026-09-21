Путин поздравил Пашиняна с Днем независимости Армении

Президент России Владимир Путин направил премьер-министру Армении Николу Пашиняну поздравительное послание по случаю 35-летия независимости республики. Господин Путин пожелал армянскому премьеру «здоровья и успехов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Армении Никол Пашинян (слева) и президент России Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Премьер-министр Армении Никол Пашинян (слева) и президент России Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

«Желаю вам крепкого здоровья и успехов, а дружественному армянскому народу — благополучия и процветания»,— сказано в послании российского президента, которое процитировала пресс-служба правительства Армении.

Кремль о поздравительной телеграмме пока не сообщал. Поздравление также направил премьер-министр России Михаил Мишустин. Он выразил уверенность в том, что развитие сотрудничества «в торгово-экономической, научно-технической, культурной и гуманитарной сферах, основанное на взаимном уважении, в полной мере отвечает» интересам России и Армении.

Помимо этого поздравления Армении отправили председатель Госсовета Китая, президенты Казахстана, Таджикистана, Туркмении, Бангладеш, а также премьер-министр Таиланда и госсекретарь США. Президент Белоруссии в своем поздравлении заявил, что Минск и Ереван объединяют не только общие страницы истории, но и симпатии между их гражданами.