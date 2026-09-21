«Единая России» набирает в малых городах Удмуртии менее 40%

В ряде малых городов Удмуртии «Единая Россия» (ЕР) набрала менее 40%, следует из данных в системе ЦИК РФ на утро 21 сентября. В Глазове партия власти получила 36,8% голосов, в Сарапуле — 39,3%, в Можге — 39,4%. В Воткинске результат ЕР складывается на отметке 49%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Во всех указанных городах на втором месте находится КПРФ. В Глазове, Сарапуле и Можге партия набирает 21,9—24,5%. В Воткинске — 18,6%. Третье место в поселениях делят «Новые люди» и ЛДПР. Первые в Глазове и Воткинске получают 12,2 и 10,5% голосов. Либерал-демократы забирают Сарапул и Можгу — 11,8 и 12% соответственно.

Напомним, трехдневные выборы в Удмуртии завершились 20 сентября в 20:00. Закрыты все 1094 избирательных участка. По данным ЦИК РФ, явка на выборах депутатов Госдумы в республике составила 48,9%, что на 1,5 п. п. выше, чем пять лет назад. Дистанционно проголосовали 93% из 136,6 тыс. заявившихся. По словам председателя избиркома республики Светланы Пальчик, серьезных нарушений, влияющих на легитимность и открытость процесса, не было.

В одномандатных округах победу одержали единороссы, действующие депутаты Госдумы от Удмуртии Андрей Исаев и Олег Гарин. По Удмуртскому и Ижевскому округам к утру 21 сентября партия власти набрала менее 50% голосов.