Франция и Канада договорились о тесном сотрудничестве назло Дональду Трампу
Лидеры Франции и Канады Эмманюэль Макрон и Марк Карни договорились о сотрудничестве в сфере энергетики, обороны, освоения космоса и других отраслях. После нападок Трампа как на Канаду, так и на Европу, нет сомнений, что сплотиться Оттаву и Париж вынудил именно он.
Причин беспокоиться у обеих стран действительно хватает. После целой серии заявлений о том, что Канада должна стать 51-м штатом США, и других риторических выпадов Дональд Трамп развязал против Оттавы торговую войну. Канада приняла ответные меры, и пока ситуация выглядит тупиковой. Европе с тарифами пока повезло чуть больше, однако нападки Трампа на европейские страны подталкивают Евросоюз к укреплению альтернативных партнерств.
Подробности — в материале «Дональд Трамп выступил в роли объединителя».
Космическим ведомствам и министерствам обороны Франции и Канады поручат разработать и совместно использовать системы запуска космических аппаратов и наземные приемные сооружения.
В энергетике работу расширит совместная комиссия между Атлантической Канадой и французским Сен-Пьером и Микелоном: в ее повестке — экономический рост, энергетический переход и устойчивость к изменению климата. Для Канады это продолжение поиска европейских опор: в марте 2025 года она обсуждала с государствами ЕС совместные закупки оборонного оборудования, включая истребители, чтобы снизить зависимость от США.