На ярмарке Fine Arts Paris в Гран-Пале выставили скульптуру Генри Мура

В Париже под стеклянной крышей Гран-Пале рядом с римским Аполлоном выставлена скульптура Генри Мура, средневековые японские доспехи соперничают с современными украшениями, а мебель Людовика XIV — с дизайном XX века. Ярмарка Fine Arts Paris собрала в одних стенах более ста галерей из разных стран и даже один будущий музей.

Ярмарка превращается в архитектурную декорацию для истории искусства. Можно начать с римского мраморного торса Аполлона I–II века нашей эры, затем перейти к французской скульптуре эпохи Людовика XIV, увидеть рисунок XVIII века, модернистскую живопись, ювелирные украшения 1960-х годов. У Landau Fine Art лежит на боку черный мрамор Генри Мура. У Applicat-Prazan выставлена живопись Сергея Полякова. У галереи Beres — маленький Морис Дени 1898 года.

В парижской галерее Traits Noirs & Co. можно увидеть необыкновенную работу 1973 года Жоана Миро, сочетающую живопись и скульптуру из мотков шерсти. Миро работал вместе с мастером гобелена.

Подробнее — в материале «Ъ» «Сто пять галерей под одной крышей».