РФС представил новую форму сборной России по футболу

Российский футбольный союз (РФС) и спортивный бренд JOGEL представили новую экипировку сборной. Были разработаны домашний и гостевой игровые комплекты, а также парадно-тренировочная коллекция.

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В основу дизайна лег первый аккорд гимна России, переведенный из звука в графику. «Его звуковая волна была оцифрована, переведена в математический график и стала частью визуальной структуры формы. Так в одном дизайне встретились музыка и математика, эмоция и логика, национальная традиция и современный спортивный язык»,— отмечается в релизе РФС.

Оба комплекта изготовлены из специального текстурированного жаккарда. Домашняя форма выполнена в бордовом цвете. На внутренней стороне воротника размещены слова «Россия — священная наша держава». На гостевой комплект белого цвета нанесена заключительная строка гимна: «Славься, страна! Мы гордимся тобой!». Воротник, рукава и боковые части формы окантованы синими элементами.

«Футболка сборной — это символ. С ним связано то ощущение, когда ты защищаешь свою страну и её честь. И в этом образе отражается история наших побед — спортивных и не только»,— заявил генеральный секретарь Максим Митрофанов. Основатель фирмы JOGEL Артур Мовсесян отметил, что форма должна «значить больше, чем просто новая коллекция к сезону»: «Мы взяли то, что объединяет миллионы людей и не переводится на язык дизайна напрямую, — голос страны, звучание её гимна, — и впервые смогли сделать это видимым».

Первый выход сборной России на поле в новой экипировке запланирован на 29 сентября — команда сыграет против сборной Ирана. Также в рамках осеннего сбора состоятся встречи с намибийцами (3 октября) и нигерийцами (6 октября).

24 сентября новая форма будет представлена болельщикам офлайн в магазине Lamoda Sport в Москве. В презентации примут участие главный тренер сборной Валерий Карпин, футболисты Константин Тюкавин, Наиль Умяров и Иван Обляков, а также Артур Мовсесян.

Арнольд Кабанов